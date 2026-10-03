La denuncia implica a seis adolescentes internados en Maranguita y otros cuatro en libertad por presunta agresión sexual en el Liceo Naval. (Foto: Difusión)
La denuncia implica a seis adolescentes internados en Maranguita y otros cuatro en libertad por presunta agresión sexual en el Liceo Naval. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación publicó este 3 de octubre los lineamientos para la reorganización de la gestión educativa del Liceo Naval Almirante Guise. La disposición gubernamental busca reestructurar la gobernanza escolar tras la denuncia por una presunta agresión sexual en agravio de un estudiante de 16 años.

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