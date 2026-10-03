El Ministerio de Educación publicó este 3 de octubre los lineamientos para la reorganización de la gestión educativa del Liceo Naval Almirante Guise. La disposición gubernamental busca reestructurar la gobernanza escolar tras la denuncia por una presunta agresión sexual en agravio de un estudiante de 16 años.

La Resolución Ministerial 598-2026-MINEDU formaliza el marco legal de la intervención extraordinaria y temporal en el colegio militar por parte del ministerio. El proceso de reorganización fijó un periodo de trabajo administrativo y pedagógico que se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2027.

El Poder Ejecutivo asumió la conducción directa de la institución con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio público educativo. El sector Educación designará a un nuevo director escolar temporal que liderará la actualización del reglamento interno de la comunidad.

La reorganización el Liceo Naval por el Ministerio de Educación.

Los hechos denunciados por el menor de edad sucedieron el 15 de septiembre durante el traslado de una delegación deportiva de futsal. La presunta agresión ocurrió en el interior de un vehículo escolar que viajaba desde Surco hacia el distrito de San Borja.

La grave denuncia motivó la separación preventiva de la Directora del plantel, de un docente y del entrenador del equipo. El Ministerio de Educación aplicó protocolos de protección inmediata que incluyeron acompañamiento psicológico y orientación médica a la familia afectada.

Las autoridades del sector supervisarán una revisión integral de las normas de convivencia para evitar nuevos episodios de hostigamiento o violencia. La intervención ministerial procurará la restitución de un ambiente seguro y saludable para todos los alumnos que asisten al centro escolar.

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Situación del proceso contra estudiantes de Liceo Naval

El Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados por este caso del Liceo Naval. La jueza a cargo dispuso el traslado inmediato de los escolares hacia el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima Maranguita.

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro requirió la medida cautelar con el propósito de asegurar las diligencias y pericias legales. Los otros cuatro estudiantes retenidos al inicio del proceso afrontarán las investigaciones en libertad tras la evaluación de sus conductas individuales.