Padres de familia del Liceo Naval se congregaron en las puertas del colegio. (Panamericana)
Padres de familia del Liceo Naval se congregaron en las puertas del colegio. (Panamericana)
Por Redacción EC

Un grupo de padres de familia realizó un plantón frente al colegio Liceo Naval Almirante Guise tras la denuncia de agresión sexual contra un estudiante de 4to de secundaria. Los manifestantes exigieron explicaciones a las autoridades del plantel sobre las medidas de seguridad dentro de las unidades de transporte escolar.

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