Un grupo de padres de familia realizó un plantón frente al colegio Liceo Naval Almirante Guise tras la denuncia de agresión sexual contra un estudiante de 4to de secundaria. Los manifestantes exigieron explicaciones a las autoridades del plantel sobre las medidas de seguridad dentro de las unidades de transporte escolar.

Los apoderados expresaron preocupación por la integridad física y moral de sus hijos dentro de la comunidad educativa. Varias madres señalaron la falta de respuestas oficiales por parte de la dirección del centro escolar ante el reclamo colectivo.

“Lamentablemente el colegio no comunica nada, el colegio no nos dice nada. Nosotros como padres de familia estamos preocupados por la seguridad de nuestros hijos e indignados por lo que ha pasado”, señalaron en un informe de ’24 horas’.

Intervienen a diez menores de edad del Liceo Naval

Los participantes en la protesta advirtieron la existencia de casos anteriores de acoso y maltrato entre los estudiantes. “En el colegio lastimosamente existe el bullying, hay demasiado bullying desde niños en primaria. Golpean a los niños en el baño y brillan por la ausencia, solamente tenemos dos auxiliares”, reclamaron.

La Policía Nacional intervino a diez escolares de quinto año de secundaria presuntamente implicados en el caso del Liceo Naval. Los agentes trasladaron a los adolescentes hacia la Comisaría de Familia en el Cercado de Lima para las investigaciones de ley.

El hecho ocurrió el 15 de setiembre dentro de un bus que transportaba al equipo escolar de futsal de regreso de un torneo. Los acusados atacaron al menor de cuarto año durante el trayecto hacia la sede del colegio.

Un equipo multidisciplinario del Ministerio de la Mujer asumió la atención legal y psicológica de la víctima y su familia. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro dispuso la toma de declaración del agraviado en cámara Gesell.

José Antonio Chang revela denuncias previas por acoso en el Liceo Naval

El ministro de Educación, José Antonio Chang, confirmó que algunos de los alumnos retenidos registran denuncias previas por acoso. El funcionario señaló que recibieron reportes de antecedentes de maltrato escolar vinculados a los mismos estudiantes.

El titular del sector solicitó al Poder Judicial la aplicación de sanciones drásticas contra los responsables del hecho. Chang remarcó que las autoridades educativas reformularán la estrategia nacional contra el bullying escolar.

¿Eres víctima de violencia?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a disposición de todos una serie de servicios orientados a atender casos de violencia. Entre ellos están:

Línea 100

Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Es una llamada gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso.

Chat 100

A través de este chat recibirás orientación en línea, en tiempo real e ininterrumpido, sobre prevención de la violencia en las relaciones de enamoramiento, noviazgo y/o pareja; además de brindar orientación y/o información a las personas que refieren o conozcan algún hecho de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual. Se puede acceder desde el enlace https://chat100.warminan.gob.pe/ Su alcance es a nivel nacional, es confidencial y se encuentra disponible las 24 horas.

Centros Emergencia Mujer y Familia

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Permite acceder a asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden las 24 horas, los siete días de la semana. (https://www.gob.pe/institucion/warmi%C3%B1an/informes-publicaciones/3487068-directorio-de-servicios-del-programa-nacional-warmi-nan)