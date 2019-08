Liga Contra el Cáncer abre inscripciones de voluntarios para colecta

En un mes, la Liga Contra el Cáncer realizará la colecta pública anual para recaudar fondos y continuar con su labor de prevención a través de despistajes y campañas educativas.

Por ello, anunció que ya se abrieron las inscripciones para voluntarios de la Colecta Pública 2019 que será los días 4 y 5 de septiembre. A través de tres plataformas digitales, los interesados podrán escoger un carpa, día y hora.

Estas son los portales web donde pueden inscribirse hasta el 3 de septiembre: www.ligacancer.org.pe, www.proa.pe o www.meunoperu.com.

Quienes ya se inscribieron a través de la plataforma digital y deseen más información de la Colecta Pública 2019, pueden acudir a las charlas informativas que se realizarán estos días:

- Sábado 10 de Agosto - 10 am - Av. Nicolás de Piérola 727, Cercado de Lima.

- Sábado 17 de Agosto – 10 am - Av. Brasil 2746, Pueblo Libre.

- Sábado 24 de Agosto – 10 Am - Av. Brasil 2746, Pueblo Libre.

- Sábado 31 de Agosto – 10 Am – Av. Brasil 2746, Pueblo Libre.

A esta iniciativa pueden sumarse jóvenes de universidades, institutos, organizaciones, entre otros. También escolares pero son el consentimiento de sus padres.

Según la Liga Contra el Cáncer, el 95% de los casos son completamente prevenibles; sin embargo, el cáncer es la primera causa de muerte en el Perú por falta de cultura preventiva y hábitos de vida saludable.

‘’Por ello, invitamos a todos los jóvenes y adolescentes de colegios, institutos, universidades, entre otros grupos y organizaciones sociales, a unirse como voluntarios para que sean partícipes de cambiar la historia del cáncer en el país”, sostuvo Damary Milla, gerente general de la Liga Contra el Cáncer.