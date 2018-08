Liga Contra el Cáncer abre inscripciones para voluntarios 

Como todos los años, la Liga Contra el Cáncer realizará una colecta pública con la finalidad de continuar con su labor de prevención a través de despistajes y campañas educativas.



La Liga Contra el Cáncer anunció que ya se han abierto las inscripciones para la recaudación que será los días 5, 6 y 7 setiembre. A través de dos plataformas digitales, los interesados podrán escoger una carpa, día y hora.

Para inscribirse pueden hacer clic en los siguientes enlaces: www.ligacancer.org.pe o www.proa.pe

Los que ya realizaron el proceso de inscripción y deseen más información pueden asistir a las charlas que se darán en los siguientes puntos:



- Av. Brasil 2746 (Pueblo Libre), sábado 18 de agosto, 10:00 a.m.

- A. Nicolás de Piérola (Cercado de Lima), jueves 23 de agosto, 5:00 p.m.

- Av. Brasil 2746 (Pueblo Libre), sábado 25 de agosto, 10:00 a.m.

- A. Brasil 2746 (Pueblo Libre), sábado 1 de setiembre, 10:00 a.m.



Hasta la fecha, se han sumado jóvenes de más de 100 universidades, institutos, organizaciones, entre otros.

Damary Milla, gerente general de la Liga Contra el Cáncer explicó que esta enfermedad representa la segunda causa de muerte en nuestro país y resaltó que el 95% de los casos son completamente prevenibles.



