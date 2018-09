Liga contra el cáncer: hoy se inicia colecta pública

A partir de hoy y hasta el viernes 7 de setiembre se llevará a cabo la colecta pública nacional de la Liga contra el Cáncer. La institución, que lleva 68 años desarrollando tareas de prevención, tiene como meta recaudar S/2,5 millones en estos tres días.



Para lograrlo, 10 mil voluntarios se distribuirán por Lima Metropolitana, Callao y otras 16 ciudades (Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Chincha, Cusco, Pacasmayo, Huánuco, Huaraz, Ilo, Puerto Maldonado, Moquegua, Piura, Puno, Tacna, Tingo María y Trujillo). Irán vistiendo mandiles blanquirrojos y credenciales. Portarán las alcancías con el logo de la liga y repartirán stickers a quienes colaboren con la causa.

—Inversiones—

La obstetra Clerk Torres Campos, representante de la Liga contra el Cáncer, explica que lo recaudado en las colectas nacionales permite costear las tareas de prevención, ya que los servicios de despistajes que brindan sus carpas y unidades móviles son gratuitos.

En el 2017, afirma, la liga realizó 300 mil despistajes. “A través de ellos, se pudo detectar 8 mil cánceres y precánceres”, dice la especialista.

Además, con lo recaudado el año pasado se adquirieron equipos para la detección temprana de enfermedades neoplásicas, como un mamógrafo 3D. También han implementado con tecnología de punta la sala de revelados, donde los radiólogos analizan los resultados de las mamografías.

La urgencia de estas compras radica en que, en mujeres, los cánceres más comunes son los de mama y cuello uterino. En varones, son los de próstata, pulmón, estómago y colon.

“Nuestra más reciente adquisición es una torre en área de gastroenterología para nuestro local de la Av. Brasil, donde hacemos detección de cáncer gástrico y de colon”, comenta la obstetra.

Con lo que se recaude este año comprarían microscopios para el área de urología y mejorarían los equipos del área de ginecología oncológica de ese centro.

También, adquirirían mamógrafos y ecógrafos para sus otros locales de Lima, que quedan en la Av. Nicolás de Piérola 727, Lima, y en la Av. Angamos Este 2514, Surquillo.

—Testimonio—

Juana Sánchez Murillo, de 70 años, contó que hace cuatro años llegó al local de la Liga contra el Cáncer de la Av. Brasil buscando un diagnóstico. “Me había salido un bulto en el seno derecho y estaba asustada. Me dolía mucho y solo atinaba a ponerme hojas de llantén por las noches para que desinflame”, recuerda.

Su cuñada, que había tenido cáncer, la aconsejó que acudiera a la Liga contra el Cáncer para un despistaje. “Salió positivo. Me asusté, pero me explicaron que era algo tratable. Como vivo en San Martín de Porres, continué mi tratamiento en el hospital Cayetano Heredia. Ahí seguí mis quimioterapias por seis meses y luego, me sometieron a cirugía”, agrega. El 22 de agosto pasado, doña Juana cumplió tres años sin cáncer.

