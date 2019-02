Liga Contra el Cáncer realizará despistajes gratuitos en playas de Ancón

La Liga Contra el Cáncer informó que unidades móviles de la institución recorren diversas playas de Lima para realizar despistajes de cáncer de piel gratuitos. En los balnearios también se dan ferias informativas sobre las causas de la enfermedad y sobre cómo prevenirla.



“Los chequeos preventivos son una pieza clave para detectar el cáncer en una etapa precoz; por ello, estamos visitando cada playa limeña para que los veraneantes puedan realizarse sus despistajes totalmente gratuitos y además con nuestra feria informativa queremos que tomen conciencia de que con estar expuestos a largas horas al sol, podrían desarrollar cáncer de piel”, señaló Damary Milla, gerente general de la Liga Contra el Cáncer.

“Desde el inicio de la exposición solar, la piel graba la agresión, por lo cual se dice que la piel ‘tiene memoria acumulativa de radiación’, lo cual está generando 944 nuevos casos de cáncer de tipo melanoma, de los cuales han fallecido 355 personas según los reportes de Globocan 2018”, agregó Milla.

Como parte de la campaña Protégete por fuera y por dentro, la Liga Contra el Cáncer visitará la playa Ancón durante el sábado 16 y domingo 17 de febrero.

De acuerdo con el cronograma, las unidades estarán finalizando su recorrido el sábado 23 y domingo 24 de este mes en la playa Agua Dulce (Chorrillos).

Recomendaciones

La Liga Contra el Cáncer recomienda a la población a protegerse por fuera, evitando largas horas de sobre exposición de rayos UV y no olvidando de usar el bloqueador solar. También se recomienda consumir alimentos ricos en agua, vitaminas y sustancias antioxidantes. Algunos de ellos son la sandía, pepino, naranaja, huevos, ajo, zapallo, entre otros.

Como parte de las actividades se viene realizando despistajes de cáncer de piel, cuello uterino, mama, ganglios y tiroides en los Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer, por una donación de S/. 30.00, lo que permitirá a la institución realizar otro despistaje de cáncer de piel de manera gratuita en zonas más vulnerables.

Los horarios de atención son de lunes viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am. Agenda tu cita en www.porfueraypordentro.com