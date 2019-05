Lima 42K: conoce la ruta y desvíos por maratón que recorrerá cinco distritos

Este domingo 19 de mayo, desde las 7 de la mañana, se realizará la Maratón Life Lima 42k, evento deportivo que congregará a unas 18 mil personas.



Durante la competencia se cerrarán al tránsito avenidas de cinco distritos de la capital: Surco, San Borja, Magdalena, San Isidro y Miraflores. Entre las avenidas involucradas está Canaval y Moreyra, San Borja Norte, Aramburú, Arequipa, Javier Prado Oeste, Brasil y los malecones de la Costa Verde [VER MAPA].

La el Director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú, General Jorge Lam Almonte, precisó que el horario de cierre de las avenidas que componen la ruta de Lima42k no será el mismo para todas. Esto a que conforme transcurra la carrera, las vías se irán despejando para beneficio del desplazamiento de los vecinos.



Por ejemplo, el distrito Magdalena estará libre a partir de las 10:00 a.m. y Miraflores, desde las 10:30 a.m.

Por ello, se ejecutará un plan de desvíos vehiculares desde las 5:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

Los principales desvíos y rutas alternas serán:

- Javier Prado

- Angamos

- Vía Expresa de Paseo de la República

- Costa Verde.