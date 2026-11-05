Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en riesgo por falta de labores de liberación del cauce del río Rímac. (Foto: LAP)
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en riesgo por falta de labores de liberación del cauce del río Rímac. (Foto: LAP)
Por Redacción EC

Lima Airport Partners (LAP) emitió un llamado a las autoridades sobre los riesgos en la infraestructura del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ante el incremento del caudal del río Rímac por el fenómeno de El Niño. La empresa indica que el material permanece sobre el lecho del río tras los trabajos de descolmatación del Gobierno Regional del Callao.

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