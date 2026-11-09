Lima Metropolitana amaneció este lunes 9 de noviembre con calles y avenidas mojadas debido a las lluvias y lloviznas registradas en la franja costera, principalmente en los distritos del sur de la capital. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó que las precipitaciones de ligera intensidad continuarán durante la mañana y podrían repetirse hacia la noche.

De acuerdo con el organismo meteorológico, Lima Metropolitana y el Callao presentarán cielo cubierto a nublado durante gran parte de la jornada. No obstante, se esperan algunos momentos de brillo solar y dispersión de nubes alrededor del mediodía.

Distritos del sur registran lloviznas y se esperan nuevas precipitaciones desde las 6 p.m. (Foto: Andina)

Durante las primeras horas de este lunes, la capital registró una temperatura de 23 °C, una sensación térmica de 25 °C y una humedad relativa del 88 %. Asimismo, se prevé que la temperatura mínima alcance los 22 °C y la máxima llegue a los 28 °C, con condiciones templadas y húmedas en los distritos cercanos al litoral.

El Senamhi también advirtió sobre la posibilidad de nuevas lloviznas a partir de las 6 p.m., principalmente en los sectores próximos a la costa. En tanto, la humedad relativa en Lima Oeste y el Callao oscilará entre el 73 % y el 89 %.

El organismo meteorológico mantiene avisos relacionados con precipitaciones y variaciones de las condiciones atmosféricas en la costa y sierra, en el contexto del fenómeno El Niño Costero.

Lima tendrá cielo nublado y temperaturas de hasta 28 °C, según pronóstico del Senamhi. (Foto: Andina)

Senamhi recomienda extremar precauciones

Ante el pronóstico de precipitaciones y fenómenos meteorológicos asociados, el Senamhi exhortó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y cumplir las recomendaciones de las autoridades.

El organismo recordó que las lluvias acompañadas de descargas eléctricas, granizo y ráfagas de viento pueden generar condiciones peligrosas. Por ello, recomendó evitar la exposición durante las tormentas y consultar los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas.