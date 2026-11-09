Senamhi pronostica lloviznas en Lima y Callao durante la mañana y la noche de este lunes. (Foto: Andina)
Senamhi pronostica lloviznas en Lima y Callao durante la mañana y la noche de este lunes. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Lima Metropolitana amaneció este lunes 9 de noviembre con calles y avenidas mojadas debido a las lluvias y lloviznas registradas en la franja costera, principalmente en los distritos del sur de la capital. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó que las precipitaciones de ligera intensidad continuarán durante la mañana y podrían repetirse hacia la noche.

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