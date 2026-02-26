Lima sigue siendo una de las ciudades con mayor congestión vehicular del mundo, pues la velocidad promedio en las vías ha descendido debido al intenso tráfico concentrado entre las 6 a.m. y las 9 a.m., y en las horas ‘punta’ de la tarde, lo cual no solo representa horas, sino pérdidas en materia de productividad.

El índice internacional TomTom Traffic Index, uno de los estudios más citados a nivel mundial sobre congestión vehicular, que analiza el promedio de velocidad en los automotores, muestra que Lima se encuentra en el segundo lugar en Sudamérica y en el quinto a nivel mundial, pues los limeños pierden 8,1 días al año en desplazamientos por las vías de la ciudad.

Estos datos no sólo ubican a Lima como una de las ciudades con mayor congestión del mundo (quinta entre las 500 analizadas alrededor del mundo), sino que representan un desafío creciente para la movilidad urbana, la logística de última milla, la gestión de rutas y el desarrollo del comercio electrónico en todo el país.

La medición señaló que los conductores recorren, en promedio, 6,9 kms durante 15 minutos en horas valle, pero la distancia recorrida se vuelve dramática en horas ‘punta’ pues se desplazan tan solo 3,2 kms.

El incremento en la congestión vial de Lima y los inconvenientes que esto genera en materia de movilidad generan retos interesantes para la logística y la distribución. Por ello, las herramientas tecnológicas deben impulsar una gestión eficiente de múltiples rutas, manejo de los transportistas y monitoreo en tiempo real para evitar demoras en las entregas, incremento en los costos operativos, desgaste de vehículos y mayor consumo de combustible.

“En un contexto donde los usuarios ya están acostumbrados a entregas cada vez más rápidas y precisas, la congestión se transforma en un riesgo para la competitividad del comercio electrónico. Por ello, la optimización dinámica de rutas basada en tráfico en tiempo real, la planeación de cada entrega y la comunicación permanente con el consumidor, reducen la incertidumbre con soluciones avanzadas que permiten superar estos obstáculos a diario, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del usuario”, puntualizó Nicolás García, Head of Sales de NOLA, para DispatchTrack.

En Lima, así como en las demás ciudades analizadas, el aumento en las congestiones vehiculares no solo representa un reto para la logística; el tráfico se puede convertir en un enemigo silencioso para miles de trabajadores.

Esas horas perdidas en los desplazamientos diarios representan pérdidas de hasta 2 puntos en el PIB peruano al año, lo que equivale a S/20.000 millones, al año, según el gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Alberto Morisaki.

