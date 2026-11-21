El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre la ocurrencia de lloviznas dispersas durante la mañana del sábado. Las precipitaciones se concentraron de forma prioritaria en las jurisdicciones correspondientes a Lima Centro y Lima Sur.

Frente a estas condiciones meteorológicas, la institución emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. El organismo instó a manejar con extrema precaución debido a que las pistas se tornaron resbaladizas, además de sugerir el uso de abrigo para prevenir enfermedades respiratorias y la protección de las viviendas ante posibles filtraciones.

#Video/Foto #Minam #Senamhi |Se viene reportando la presencia de lloviznas dispersas en distritos de Lima Metropolitana, principalmente en Lima Centro y Lima Sur, conforme al aviso meteorológico n.° 478. ⚠️ Se prevé que estas condiciones persistan hasta el lunes 23 de noviembre. https://t.co/5VrGmgk9h4 — Senamhi (@Senamhiperu) November 21, 2026

Las lloviznas matutinas estuvieron acompañadas por un incremento en la velocidad del viento y presencia de niebla durante la madrugada. Dichas manifestaciones climáticas afectaron de manera constante las primeras horas de la mañana en los sectores más próximos a la costa.

Lloviznas hasta el lunes 23 según Senamhi

Senamhi emitió el aviso meteorológico 478 el pasado 19 de noviembre. El pronóstico estableció un periodo de vigencia de 71 horas, el cual inició el 21 de noviembre y se extenderá hasta el 23 de noviembre, luego de extender el aviso previo que pronosticaba lluvias hasta el 20 de este mes.

Durante la vigencia del aviso, el Senamhi estimó acumulados diarios de llovizna entre 0.5 y 0.8 mm/día para la costa de Lima y la costa central. Asimismo, la alerta abarcó regiones de la costa sur como Arequipa, con proyecciones de 0.5 a 2 mm/día, así como Moquegua y Tacna, donde se previeron valores de entre 0.5 y 2.5 mm/día.