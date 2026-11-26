Las lluvias registradas en Lima entre el 11 y el 20 de noviembre en las partes media y alta de las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín superaron los valores normales para este periodo del mes, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
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