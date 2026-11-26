Las lluvias registradas en Lima entre el 11 y el 20 de noviembre en las partes media y alta de las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín superaron los valores normales para este periodo del mes, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

A través de su cuenta en “X”, la entidad señaló que el 13 de noviembre, las estaciones Casapalca, San Mateo de Huanchor y Río Blanco, en la cuenca del río Rímac, registraron eventos de lluvia clasificados como extremadamente lluviosos y muy lluviosos.

#Clima #Minam #Senamhi | En Lima, las lluvias registradas entre el 11 y el 20 de noviembre en las partes media y alta de las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín superaron los valores normales para este periodo del mes. 👉 https://t.co/AiZL5fwgxi https://t.co/H8DkMPPCYz — Senamhi (@Senamhiperu) November 26, 2026

En su boletín sobre monitoreo de lluvias, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) señaló que en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín el periodo de lluvias se inicia en el mes de septiembre y concluye en el mes de abril, alcanzando sus mayores acumulados en los meses de diciembre a marzo.

“El periodo de estiaje (ausencia de lluvias o lluvias escasas) se da entre los meses de mayo a agosto”, detalló.

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Advirtió que para el trimestre noviembre 2026-enero 2027, en la costa central, donde se ubica la cuenca baja de los ríos Chillón, Rímac y Lurín (CHIRILU), se prevén lluvias superiores a lo normal, con una probabilidad del 55 %.

Por otro lado, en la sierra central occidental, que comprende las cuencas media y alta de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, se prevén acumulados de lluvia superiores a lo normal, con una probabilidad del 60 %.

Cabe indicar que del 28 al 30 de noviembre, el Senamhi informó que se prevé la persistencia de lloviznas en la costa sur. Además, se espera el incremento del viento, cobertura nubosa, y niebla/neblina en sectores próximos al litoral.

📣 🌧️ #Aviso #Minam #Senamhi | Del 28 al 30 de noviembre, se prevé la persistencia de lloviznas en la costa sur. ⚠️ Además, se espera el incremento del viento, cobertura nubosa, y niebla/neblina en sectores próximos al litoral. 📲 https://t.co/lPYsqETfzB https://t.co/HObhbTwau9 — Senamhi (@Senamhiperu) November 26, 2026