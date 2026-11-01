Lluvias intensas podrían afectar varios distritos de Lima Metropolitana, advirtió el Cenepred. (Foto: @SamaniAlex)
Lluvias intensas podrían afectar varios distritos de Lima Metropolitana, advirtió el Cenepred. (Foto: @SamaniAlex)
Por Redacción EC

El jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Miguel Yamasaki, advirtió que Lima Metropolitana podría registrar lluvias similares a las de 1970 si continúa el incremento de las temperaturas del mar y del aire.

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