El jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Miguel Yamasaki, advirtió que Lima Metropolitana podría registrar lluvias similares a las de 1970 si continúa el incremento de las temperaturas del mar y del aire.

En entrevista con Canal N, precisó que por primera vez su institución elaboró un escenario de riesgo para 50 distritos de la capital, con el fin de evaluar y facilitar las medidas de prevención.

“De continuar con esta tendencia de las anomalías positivas de la temperatura del mar y del aire, no se descarta la posibilidad de que en la ciudad de Lima ocurran lluvias muy similares a las del año 70”, expresó.

Yamasaki indicó que los niveles de vulnerabilidad han aumentando en las últimas décadas, concordante con la densidad poblacional y que ya no ha permeabilidad del suelo debido a la mayor presencia de concreto.

“El agua que caiga producto de la lluvia va a tener que correr por las escorrentías que vendrían a ser las calles y en aquellos lugares donde hay depresión, el agua se va a acumular”, advirtió.

Reiteró que más de 330 mil personas de ocho distritos con mayor población de Lima están expuestas al riesgo de lluvias intensas y que las autoridades de zonas costeras, como Miraflores, están preocupados porque podrían afectar el acantilado de la Costa Verde.

Precisó que el estudio elaborado por el Cenepred abarca 50 distritos de Lima y que los resultados completos se publicarán el próximo martes 3 de noviembre.

Yamasaki recordó que en el episodio registrado en 1970, Lima soportó lluvias de 17 milímetros, por lo que hizo un llamado urgente tanto a las autoridades electas como a la ciudadanía para adoptar acciones preventivas inmediatas.