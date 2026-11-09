Se esperan nuevas lluvias en Lima Metropolitana. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Se esperan nuevas lluvias en Lima Metropolitana. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que del lunes 9 al viernes 13 de noviembre, Lima Metropolitana, la costa central y sur del Perú presentarán lloviznas en la noche y madrugada, así como lluvias ligeras al finalizar la tarde y primeras horas de la noche.

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