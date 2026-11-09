El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que del lunes 9 al viernes 13 de noviembre, Lima Metropolitana, la costa central y sur del Perú presentarán lloviznas en la noche y madrugada, así como lluvias ligeras al finalizar la tarde y primeras horas de la noche.

Especialistas del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) indicaron que estas condiciones están asociadas al incremento de la humedad y las lluvias que se presentan en la sierra central y sur.

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En Lima Metropolitana, se prevé lloviznas de ligera intensidad en horas de la noche y madrugada, en especial en los distritos del sur (Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, Chorrillos).

En los distritos del este (Ate, La Molina, Santa Anita, San Juan de Lurigancho) se presentarán lluvias ligeras por la tarde y al inicio de la noche, debido al traslado de humedad desde las zonas alto andinas.

Por otro lado, en la costa de Ica, se prevén acumulados de lluvia entre 0.1 y 1.0 milímetros y valores máximos de 2.0 milímetros. En la costa de Arequipa, se esperan registros entre 0.1 a 1.0 milímetros por día; mientras que, en Lima se prevén valores de entre 0.1 a 2.0 milímetros por día.

El Minam, a través del Senamhi, continuará realizando el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas a nivel nacional y actualizará oportunamente la información mediante sus canales oficiales.

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Cabe recordar que Lima Metropolitana amaneció este lunes 9 de noviembre con calles y avenidas mojadas debido a las lluvias y lloviznas registradas en la franja costera, principalmente en los distritos del sur de la capital.

Ante el pronóstico de precipitaciones y fenómenos meteorológicos asociados, el Senamhi exhortó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y cumplir las recomendaciones de las autoridades.