El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que varios distritos de Lima Metropolitana registraron este martes 27 de enero temperaturas que llegaron hasta los 32.6°C.

La Molina, en el este de la capital, fue el distrito en el que al mediodía se marcó la cifra más alta de calor en lo que va del verano 2026. Suerte similar corrieron otros distritos lejos del litoral, de Lima Este y Lima Norte entre ellos.

Calor supera los 30 °C en Lima y regiones costeras, advierte Senamhi. (Foto: Andina)

"Los distritos del sector norte, como Carabayllo, y los que están en el sector este, como La Molina, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, presentan los valores más altos de temperatura, por encima de los 32°C. Esto es el valor más alto en lo que va del año“, señaló Janeth Huamán, meteoróloga del Senamhi a TV Perú.

Según la especialista, la entidad meteorológica había previsto cifras altas hasta el miércoles 28, por lo que se emitió una alerta naranja, que comprende un aviso ante la persistencia de temperaturas elevadas.

También se recomendó acciones para protegerse ante los niveles de calor: buena hidratación, aplicación de bloqueador solar y el uso de sombreros de ala ancha al exponerse al Sol, sobre todo entre las 10 a. m. y 3 p. m.

“Si bien es cierto que la temperatura tiene un valor de 32°C, debemos recalcar que la sensación térmica alcanza niveles de 33°C y 34°C. Por eso las personas sienten mucho bochorno”, acotó Huamán.

Temperaturas en próximos días

Senamhi agregó que en los próximos días las temperaturas disminuirán pero es posible que la sensación de bochorno se mantenga debido al aumento de humedad en el ambiente, sobre todo por las lluvias en la sierra del Perú.

