Lima Metropolitana soportó una ola de calor nocturna con temperaturas de hasta 6,4 °C por encima de lo normal, infirmó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

A través de su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente detalló que durante los primeros días de noviembre, las altas temperaturas persistieron en los distritos cercanos al mar.

Refirió que entre el 1 y el 10 de noviembre, las temperaturas registradas durante el día y la noche se mantuvieron por encima de sus valores habituales, asociadas al evento El Niño Costero de magnitud extraordinaria.

“La costa centro presentó un promedio de temperaturas nocturnas de hasta 6,4 °C por encima de lo normal, mientras que la costa norte reportó un promedio de temperaturas diurnas de 5,4 °C”, mencionó.

🌡️ Entre el 1 y el 10 de noviembre, las temperaturas registradas durante el día y la noche se mantuvieron por encima de sus valores habituales, asociadas al evento El Niño Costero de magnitud extraordinaria. — Senamhi (@Senamhiperu) November 17, 2026

De otro lado, el Senamhi advirtió que del 19 al 21 de noviembre, se prevé el incremento del viento en la costa centro y sur del país.

Asimismo, se espera la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas en sectores cercanos al litoral, y ráfagas de viento.

“Refuerza los techos y las ventanas, informa sobre postes y árboles inclinados a tus autoridades”, recomendó la entidad.