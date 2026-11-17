Lima Metropolitana soportó una ola de calor nocturna con temperaturas de hasta 6,4 °C por encima de lo normal, infirmó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
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