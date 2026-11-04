Las lloviznas continuaron por segundo día consecutivo en distintos distritos de Lima Metropolitana, principalmente en las zonas cercanas al litoral y Lima Sur. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó precipitaciones acumuladas de hasta 5,4 milímetros en la estación de Villa María del Triunfo, además de ráfagas de viento que alcanzaron los 34 km/h y aniegos urbanos.

De acuerdo con el organismo meteorológico, las precipitaciones se registraron en distritos como Miraflores, Barranco, Chorrillos, Magdalena, San Isidro, Villa El Salvador y Surco. Asimismo, mediante sus redes sociales, informó que las lloviznas continuaban en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, en el marco del aviso meteorológico N.° 450.

#Ahora #Minam #Senamhi | Se reportan precipitaciones en distintos sectores de Lima Sur, en el marco del aviso meteorológico N.° 450. La estación de Villa María del Triunfo registra un acumulado de 5.3 mm, mientras que la estación Las Palmas reporta 1.0 mm de precipitación. https://t.co/D0MFoU45lK — Senamhi (@Senamhiperu) November 4, 2026

En cuanto a los registros de precipitación, la estación de Villa María del Triunfo alcanzó un acumulado de 5,4 milímetros, mientras que la estación Las Palmas reportó 1 milímetro. El Senamhi también advirtió que Lima Sur continuaría registrando lloviznas durante la madrugada, con acumulados superiores a los 5 milímetros en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores.

#Ahora #Minam #Senamhi | Lima Sur continuará registrando lloviznas durante la madrugada, con vientos de hasta 35 km/h y acumulados mayores a 5 mm en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores. También se reportan aniegos urbanos. https://t.co/eBzr54XhuI — Senamhi (@Senamhiperu) November 4, 2026

¿Cómo estará el clima en Lima este miércoles 4 de noviembre?

El Senamhi prevé que Lima Metropolitana mantenga condiciones de cielo cubierto a nublado durante las primeras horas de este miércoles 4 de noviembre, con lloviznas ligeras y ráfagas de viento en distintos sectores de la capital.

Para Lima este, que comprende distritos como Ate, Chaclacayo, Cieneguilla y La Molina, se espera cielo cubierto a nublado durante la mañana, con tendencia a llovizna ligera a lo largo del día. Hacia el atardecer se pronostican ráfagas de viento. La temperatura mínima será de 21 °C y la máxima alcanzará los 26 °C.

En Lima oeste y el Callao, el pronóstico contempla lloviznas ligeras durante la mañana, seguidas de cielo parcialmente nublado por la tarde y nuevas precipitaciones al atardecer. En estas zonas, las temperaturas oscilarán entre los 22 °C y 25 °C.

✅ Además, se registraron vientos fuertes, con velocidades de hasta 34 km/h. #PerúResponde ante el fenómeno El Niño. Mantente informado a través de las cuentas oficiales del Senamhi. 🌐 https://t.co/Q2ja672qhh https://t.co/tLbIdNtbse — Senamhi (@Senamhiperu) November 4, 2026

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