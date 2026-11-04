Lloviznas continúan en Lima Sur y generan aniegos en varios distritos de la capital. (Foto: Andina)
Lloviznas continúan en Lima Sur y generan aniegos en varios distritos de la capital. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las lloviznas continuaron por segundo día consecutivo en distintos distritos de Lima Metropolitana, principalmente en las zonas cercanas al litoral y Lima Sur. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó precipitaciones acumuladas de hasta 5,4 milímetros en la estación de Villa María del Triunfo, además de ráfagas de viento que alcanzaron los 34 km/h y aniegos urbanos.

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