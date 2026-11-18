La ciudad de Lima registró valores de sensación térmica de hasta 35 °C desde el mediodía de este miércoles 18 de noviembre, en el contexto de un incremento sostenido de las temperaturas diurnas a nivel nacional. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) comunicó a las 2:20 p.m., a través de sus canales oficiales, que las estaciones meteorológicas de la capital reportaron temperaturas del aire cercanas a los 31 °C.

De acuerdo con el mapa de sensación térmica difundido por la institución, la estación ubicada en Jesús María alcanzó la marca más elevada de la metrópoli con 35 °C. En tanto, la estación de La Molina registró un índice de 34 °C, mientras que los puntos de monitoreo instalados en Carabayllo y Santiago de Surco contabilizaron 33 °C.

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Por su parte, las estaciones meteorológicas correspondientes a San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y San Borja registraron valores de 32 °C.

Los picos de sensación térmica se registraron en distritos céntricos de Lima Metropolitana. (Senamhi)

Los termómetros ambientales focalizaron sus máximas absolutas en los distritos de Carabayllo, La Molina, Jesús María y Santiago de Surco. Asimismo, el organismo meteorológico explicó que la acumulación de calor corporal y la falta de ventilación en servicios de transporte saturados, como los buses del Metropolitano, provocaron que la sensación de calor aumentara entre 3 °C y 4 °C por encima de la temperatura ambiental.

Ante la exposición solar registrada durante la jornada, el Senamhi recomendó a la población el empleo de sombreros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protectores solares. La entidad advirtió que la escasa nubosidad presente hacia el mediodía favoreció el incremento de la radiación ultravioleta, evento que estuvo acompañado por ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h durante la tarde.

Los limeños percibieron sensaciones térmicas de hasta más de 35°C en distritos céntricos. (Foto: Andina)

Las condiciones atmosféricas acontecidas se desarrollaron bajo la vigencia del Aviso Meteorológico N° 471 de nivel rojo, emitido por el Senamhi para alertar sobre el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra. El evento meteorológico inició el 17 de noviembre a las 10:00 a.m. y fijó su conclusión para el 20 de noviembre a las 11:59 p.m., completando un periodo total de vigencia de 85 horas.

Durante el periodo de vigencia del aviso rojo, la institución proyectó temperaturas máximas de 26 °C a 37 °C para la costa norte, mientras que en la costa centro y costa sur los rangos se ubicaron entre 25 °C y 32 °C. En las regiones andinas, el Senamhi estimó máximas de 20 °C a 32 °C para la sierra norte, de 15 °C a 30 °C para la sierra centro y de 17 °C a 30 °C para la sierra sur.