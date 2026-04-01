Por Carlos Gonzales

Las denuncias de los ciudadanos sobre las multas por papeletas generadas a través del aplicativo Lima Reporta en la jurisdicción de San Miguel llevó a que las autoridades de dicho distrito y de la Municipalidad de Lima (MML) evalúen el tema, ya que, al igual que en el caso de Magdalena, existen cuestionamientos a las circunstancias en que se aplicaron las sanciones.

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