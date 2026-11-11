El papa León XIV llegará a Lima la tarde del miércoles y, a partir de ese momento, cumplirá una serie de reuniones y presentaciones entre el 11 y 12 de noviembre. Las autoridades ya establecieron las 12 rutas que tomarán la comitiva del sumo pontífice en la capital. En determinados tramos, Robert Prevost se trasladará en vehículos cerrados por un tema de “seguridad y tiempo”, según contó monseñor Guillermo Inca Pereda, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana.

El Gobierno estableció días no laborables compensables en Lima y Callao el miércoles 11 y jueves 12 (desde la 1 p.m. hasta la medianoche), así como el lunes 16 (toda la jornada) para permitir el “desplazamiento seguro y ordenado de la ciudadanía y facilitar la participación de los trabajadores” en las actividades del papa León XIV en la capital. La medida rige para el sector público y privado.

Las actividades del 11 de noviembre

Tras su arribo al Grupo Aéreo N°8, programado para las 5:30 p.m., Robert Prevost saldrá en un vehículo cerrado y transitará por las avenidas Faucett, La Marina, Sucre y Brasil. A la altura de la Basílica de María Auxiliadora, el sumo pontífice se subirá al papamóvil para recibir el saludo del público y recorrerá la plaza Bolognesi, Paseo Colón, Av. Garcilaso de la Vega, Av. Tacna y jirón Conde de Superunda hasta llegar a la plaza Mayor, donde efectuará un pequeño recorrido antes de entrar a Palacio de Gobierno para dialogar con la presidenta Keiko Fujimori. Se planea que la reunión sea a las 6:45 p.m.

Ante ello, el corredor Azul modificará temporalmente su recorrido debido al cierre de la avenida Tacna. Para llegar al Centro de Lima, los usuarios podrán bajar en los paraderos Virú y Piérola. Por su parte, el corredor Morado circulará con normalidad por la Av. Abancay y los usuarios podrán descender en los paraderos más cercanos a la plaza, como en el jirón Cusco y Santa Rosa.

Este es el recorrido que realizará el Papa el 11 de noviembre en Lima. (Foto: Policía Nacional del Perú/Facebook)

Todo el trayecto del Papa será vigilado por un helicóptero. Cerca de 2.000 policías de tránsito estarán a cargo de las rutas, cortes y desvíos en Lima, mientras que 24 vehículos motorizados integrarán la escolta del sumo pontífice.

Luego, el líder de la Iglesia Católica se desplazará al Gran Teatro Nacional, en San Borja, para tener un encuentro, a las 7:45 p.m., con las autoridades, miembros de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Debido al cierre de un tramo de la avenida Aviación, unas 15 rutas de transporte público convencional modificarán sus recorridos por las avenidas Canadá, Guardia Civil, San Borja Norte y La Cultura.

Además, la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro permanecerá cerrada y los servicios 201, 204, 206 y 209 del corredor Rojo no se detendrán en el paradero La Cultura en la av. Aviación.

Tras participar en las actividades del 11 de noviembre, el Papa se trasladará a la Nunciatura Apostólica, en la Av. Salaverry (Jesús María), para descansar. La Municipalidad de Jesús María dispuso, por solicitud del Arzobispado de Lima, el cierre hasta el 16 de noviembre de los espacios públicos Monumento de la Paz, Parque de la Paz, Parque de la Dignidad del Pensionista y la berma central de la Av. Salaverry, en el tramo ubicado frente a la sede religiosa.

El 12 de noviembre

El Papa saldrá, el próximo jueves, de la Nunciatura Apostólica en un vehículo cerrado, pero a la altura del Centro Cívico, en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega, España y Bolivia, en el Cercado de Lima, se subirá al papamóvil. Al igual que el día anterior, se desplazará por las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna hasta llegar al Santuario de las Nazarenas para venerar al Señor de los Milagros en la puerta del inmueble, según comentó el padre Juan Bytton, secretario general de la comisión para la visita del papa León XIV a Lima. Cabe resaltar que dicha actividad no estaba programada en la agenda inicial.

A su llegada a la plaza Mayor, a las 9:30 a.m., Prevost recibirá las llaves de la ciudad en el Palacio Municipal. Luego, se reunirá con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, donde dará un discurso. Además, participará en la celebración de la hora media en la Catedral de Lima y se reunirá con diversas comunidades en un evento en la plaza ubicada frente a la catedral.

La vigilia de oración con los jóvenes y universitarios se desarrollará a las 6 p.m. en el estadio Nacional. Se tiene previsto que el aforo del recinto deportivo sea de 52 mil personas, 40 mil en tribunas y 12 mil en cancha. Este último espacio ha sido dividido en cuatro áreas. Se habilitarán las 23 puertas que tiene el estadio y la puerta 9 será para el uso del Papa. El padre Juan Bytton remarcó que las entradas para dicho evento ya se agotaron.

En su visita al Estadio Nacional, León XIV entrará por el cruce de las avenidas 28 de Julio y Paseo de la República, avanzará por la calle José Díaz e ingresará por la tribuna de occidente. Las autoridades han dispuesto los cierres de los accesos vehiculares en la intersección de las avenidas 28 de Julio y la Av. Paseo de la República, así como en Av. Petit Thouars.

Mapa de la MML sobre accesos a la vigilia en el Estadio Nacional. Foto: MML

Su salida será por la tribuna de occidente, se desplazará por la calle José Díaz y Av. Petit Thouars para dirigirse a la Nunciatura Apostólica, donde cenará con los obispos a las 8 p.m.

Medidas de seguridad

El comandante general de la Policía, general PNP Fredy López, indicó a El Comercio que en todo el trayecto por donde se desplazará la comitiva papal habrá personal policial. En Lima, se desplegarán 22,464 agentes PNP, quienes brindarán servicio en la zona de los escenarios y se colocarán en las rutas hacia los eventos.

Se implementarán tres anillos de seguridad en los eventos en los que participará el Papa. El primer anillo estará conformado por agentes de la Dirección de Seguridad del Estado y miembros de la seguridad personal del sumo pontífice.

El segundo y tercer anillo estará integrado por agentes de las diferentes regiones policiales de las ciudades donde el Papa permanecerá, así como miembros de las unidades especializadas de la PNP. Ellos han sido previamente capacitados y reentrenados.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó a El Comercio que la Policía colocará vallas altas en los alrededores de los eventos del Papa, mientras que las vallas bajas serán colocadas en el jirón Conde de Superunda y en el contorno de la plaza Mayor. En las grandes avenidas, se desplegarán los agentes policiales para realizar una labor de contención e impedir que personas invadan la vía u obstruyan el avance de la comitiva papal.

Por su parte, la Municipalidad de Lima realizará labores de vigilancia con drones y monitoreará las imágenes de más de 1.000 cámaras de videovigilancia y de 200 cámaras corporales (bodycams) colocadas en los agentes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES) de Serenazgo.

Estas son las restricciones en los alrededores de la plaza Mayor. (Foto: Municipalidad de Lima)

Cobertura especial de El Comercio

El Comercio ha desplegado una cobertura periodística especial a través de sus distintas plataformas para seguir la gira sudamericana del papa León XIV, desde su llegada a Uruguay, su paso por Argentina y, finalmente, su esperado arribo al Perú este miércoles 11 de noviembre.

Juan Pablo León Almenara, enviado especial de El Comercio, partió desde Roma junto al pontífice para acompañarlo durante su recorrido por América Latina y ofrecer información de primera mano sobre sus actividades, encuentros y desplazamientos. En paralelo, el equipo periodístico de este Diario viene elaborando informes, reportajes y contenidos especiales sobre los preparativos, las medidas de seguridad, las rutas y las historias que genera esta visita histórica.

La cobertura también se extenderá a las regiones. Abby Ardiles estará en Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost ejerció como obispo, para seguir las actividades del pontífice y la multitudinaria misa en las pampas de Pimentel. Las misas y encuentros en Cusco también serán seguidos por el equipo periodístico de El Comercio. Por su parte, Renzo Giner cubrirá las actividades en Pucallpa, donde acompañará el desarrollo de la visita papal y sus encuentros con la población.

En Lima y Callao, los equipos de El Comercio realizarán un seguimiento permanente de la agenda del Santo Padre, desde su llegada al país hasta la misa de clausura prevista para el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas.

Esta cobertura especial podrá seguirse a través de elcomercio.pe, la edición impresa, las redes sociales y el canal de YouTube de El Comercio, que ofrecerá transmisiones en vivo, entrevistas, análisis y contenidos audiovisuales durante las principales actividades.