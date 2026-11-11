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El papa León XIV llegará al Perú la tarde del miércoles 11 de noviembre. (Tiziana Fabi / AFP)
El papa León XIV llegará al Perú la tarde del miércoles 11 de noviembre. (Tiziana Fabi / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Carlos Gonzales

El papa León XIV llegará a Lima la tarde del miércoles y, a partir de ese momento, cumplirá una serie de reuniones y presentaciones entre el 11 y 12 de noviembre. Las autoridades ya establecieron las 12 rutas que tomarán la comitiva del sumo pontífice en la capital. En determinados tramos, Robert Prevost se trasladará en vehículos cerrados por un tema de “seguridad y tiempo”, según contó monseñor Guillermo Inca Pereda, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana.

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