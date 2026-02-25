La ola de calor en Lima se sintió de manera particular durante la jornada del 24 de febrero, pues alcanzó una temperatura récord de 34.5 °C, a la que no se había llegado hace 28 años y la más alta en lo que va del verano 2026.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que la última vez que una temperatura de esta magnitud se sintió en la capital del Perú fue en el verano de 1998, el cual estuvo marcado por un fenómeno de El Niño extraordinario.

Sin embargo, cifras similares podrían repetirse durante la jornada del miércoles 25, pues el organismo recordó que mantiene una alerta de temperaturas “de moderada a extrema intensidad” en Lima y otras ciudades del litoral.

Dentro de los pronóstico para hoy, Senamhi anunció temperaturas de entre 30 y 35 °C en la costa norte, entre 29 y 32 °C en la costa centro y entre 28 y 36 °C en la costa sur del Perú.

La madrugada no fue una excepción

Durante la noche y madrugada, la sensación términa no fue distinta a la de la mañana; en Carabayllo, según el ente nacional, se reportaron temperaturas cercanas a los 27 °C.

En otras zonas de Lima y el Callao, las cifras oscilaron entre los 23 y 26 °C en el rango de 2 a 4 p. m. La sensación de bochorno, constante en toda la región, se debe a las altas temperaturas y a la “humedad generada por el ingreso de vientos del norte y del oeste”, explicó el Servicio.

