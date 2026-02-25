Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La ola de calor en Lima se sintió de manera particular durante la jornada del 24 de febrero, pues alcanzó una temperatura récord de 34.5 °C. (Foto: Andina)
La ola de calor en Lima se sintió de manera particular durante la jornada del 24 de febrero, pues alcanzó una temperatura récord de 34.5 °C. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La ola de calor en Lima se sintió de manera particular durante la jornada del 24 de febrero, pues alcanzó una temperatura récord de 34.5 °C, a la que no se había llegado hace 28 años y la más alta en lo que va del verano 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: