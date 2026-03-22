Especialistas de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur advierten que más de 18,390 personas que han tenido dengue en la última década en esta jurisdicción corren el riesgo de desarrollar cuadros más graves de la enfermedad.

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“Existen cuatro serotipos. En nuestros distritos, el de mayor presencia actual es el 3. Sin embargo, si una persona que ya tuvo esta variante contrae el serotipo 2 u otro, puede padecer un dengue con menores posibilidades de sobrevivir”, alertó el doctor Braulio Pacheco Sandoval, director general de la Diris Lima Sur.

Por ello, recomienda a la ciudadanía A tapar los depósitos de agua, lavar los recipientes y cambiar el agua de los floreros por arena húmeda. Estas acciones son clave, pues es en esos lugares el zancudo Aedes aegypti hembra deposita sus huevos y propaga la enfermedad.

La Diris Lima Sur desarrolla labores informativas preventivas

“Hasta la semana epidemiológica 12 tenemos 72 casos confirmados de dengue. De ellos, 44 fueron hospitalizados y evolucionan de forma favorable. Exhortamos a la población a tomar medidas preventivas y colaborar con el personal de salud durante las visitas de inspección o fumigación en las zonas”, agregó Pacheco.

La Diris Lima Sur ha puesto a disposición 118 establecimientos de salud en los 13 distritos bajo su jurisdicción, desde Surco hasta Pucusana, para que los ciudadanos puedan acudir a estos centros para recibir información y atención médica ante la presencia de síntomas.

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Además, la institución cuenta con 17 Unidades de Vigilancia Clínica (Uviclin), que disponen de 64 camas, y con Unidades de Febriles (UF), que suman 21 camas, para atender casos de dengue moderado en el primer nivel de atención.