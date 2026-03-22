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Las autoridades fumigan los cementerios para evitar la propagación del dengue.
Las autoridades fumigan los cementerios para evitar la propagación del dengue.
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Especialistas de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur advierten que más de 18,390 personas que han tenido dengue en la última década en esta jurisdicción corren el riesgo de desarrollar cuadros más graves de la enfermedad.

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