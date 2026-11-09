El Hospital María Auxiliadora (HMA) inauguró dos nuevos ambientes destinados a la consulta externa y atenciones especializadas del Servicio de Ginecología Oncológica, los que contribuirán a mejorar la calidad, oportunidad y eficiencia de la atención oncológica que se brinda a las mujeres de Lima Sur.

La construcción de los espacios fue financiado a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (DPCAN) del Ministerio de Salud (Minsa), que asignó una partida presupuestal de S/ 60,000 para la ejecución de este proyecto, ubicado en el primer piso del hospital.

La actividad protocolar contó con la participación del Dr. Víctor Palacios Cabrejos, director ejecutivo de la DPCAN del Minsa, quien resaltó el compromiso del titular del sector, el ministro Luis Dyer, por contribuir a mejorar los servicios de salud a nivel nacional.

Por su parte, el director general del HMA, Dr. Edgar Benito Pacheco, instó a las usuarias a no dejar de asistir, de manera periódica, a sus chequeos, y a protegerse del Virus del Papiloma Humano (VPH), así como a realizarse la prueba de Papanicolaou.

“Esta inauguración coincide no solo con nuestros 40 años como hospital en Lima sur, sino también con el primer año de gestión a mi cargo. Vamos a seguir mejorando la infraestructura, el mobiliario, los equipos biomédicos y la capacidad de respuesta de nuestro personal, a través de estos proyectos que estamos impulsando y gestionando”, sostuvo.

La exposición de las mejoras al interior de los ambientes estuvo a cargo de las doctoras Elizabeth Hurtado, jefa del Departamento de Oncología del HMA, y Reyna Bustamante, miembro de su equipo, quienes destacaron la compra de 3 equipos de aire acondicionado, nuevo mobiliario adaptado al entorno, así como la habilitación de espacios personalizados de acuerdo con el tipo de atención.

También participaron del recorrido la ejecutiva adjunta, Dra. María Elena López; el Lic. Juan Carlos Medina, jefe de Servicios Generales y Mantenimiento, así como personal asistencial del servicio.

Con la nueva infraestructura se garantiza condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad y confort en el Departamento de Oncología del HMA, tanto para las usuarias como para el personal asistencial.