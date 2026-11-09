Hospital María Auxiliadora inauguró modernos ambientes para ampliar capacidad de atención oncológica a mujeres de Lima sur.
Hospital María Auxiliadora inauguró modernos ambientes para ampliar capacidad de atención oncológica a mujeres de Lima sur.
Por Redacción EC

El Hospital María Auxiliadora (HMA) inauguró dos nuevos ambientes destinados a la consulta externa y atenciones especializadas del Servicio de Ginecología Oncológica, los que contribuirán a mejorar la calidad, oportunidad y eficiencia de la atención oncológica que se brinda a las mujeres de Lima Sur.

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