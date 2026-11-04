Buses de transporte público y vehículos particulares circulan por una de las principales vías de la capital. Las precipitaciones dejaron el pavimento mojado, mientras el organismo meteorológico advirtió sobre la presencia de vientos fuertes en Lima y otras regiones del litoral. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)
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Lluvias intensas durante la mañana en distritos de Lima
  • Buses de transporte público y vehículos particulares circulan por una de las principales vías de la capital. Las precipitaciones dejaron el pavimento mojado, mientras el organismo meteorológico advirtió sobre la presencia de vientos fuertes en Lima y otras regiones del litoral. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)
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    Buses de transporte público y vehículos particulares circulan por una de las principales vías de la capital. Las precipitaciones dejaron el pavimento mojado, mientras el organismo meteorológico advirtió sobre la presencia de vientos fuertes en Lima y otras regiones del litoral. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

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    Buses de transporte público y vehículos particulares circulan por una de las principales vías de la capital. Las precipitaciones dejaron el pavimento mojado, mientras el organismo meteorológico advirtió sobre la presencia de vientos fuertes en Lima y otras regiones del litoral. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

  • Un automóvil circula por una vía cubierta de agua tras las precipitaciones registradas durante la madrugada. El pavimento mojado se observa en distintos sectores de Lima, donde se reportaron lloviznas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)
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    Un automóvil circula por una vía cubierta de agua tras las precipitaciones registradas durante la madrugada. El pavimento mojado se observa en distintos sectores de Lima, donde se reportaron lloviznas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

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    Un automóvil circula por una vía cubierta de agua tras las precipitaciones registradas durante la madrugada. El pavimento mojado se observa en distintos sectores de Lima, donde se reportaron lloviznas y ráfagas de viento de hasta 35 km/h. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

  • Un motociclista se desplaza junto a un vehículo particular por una avenida mojada. Las condiciones climáticas registradas en Lima Sur también alcanzaron a distritos como Chorrillos, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)
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    Un motociclista se desplaza junto a un vehículo particular por una avenida mojada. Las condiciones climáticas registradas en Lima Sur también alcanzaron a distritos como Chorrillos, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

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    Un motociclista se desplaza junto a un vehículo particular por una avenida mojada. Las condiciones climáticas registradas en Lima Sur también alcanzaron a distritos como Chorrillos, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

  • Un vehículo particular avanza por una pista húmeda durante las primeras horas del día. El Senamhi informó que las precipitaciones continuaron en varios sectores de la capital, principalmente en zonas cercanas al litoral. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)
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    Un vehículo particular avanza por una pista húmeda durante las primeras horas del día. El Senamhi informó que las precipitaciones continuaron en varios sectores de la capital, principalmente en zonas cercanas al litoral. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

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    Un vehículo particular avanza por una pista húmeda durante las primeras horas del día. El Senamhi informó que las precipitaciones continuaron en varios sectores de la capital, principalmente en zonas cercanas al litoral. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

  • Varias unidades de transporte público avanzan por una avenida en medio de las condiciones climáticas registradas en Lima. El Senamhi reportó acumulados de precipitación de hasta 5,3 milímetros en su estación ubicada en Villa María del Triunfo. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)
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    Varias unidades de transporte público avanzan por una avenida en medio de las condiciones climáticas registradas en Lima. El Senamhi reportó acumulados de precipitación de hasta 5,3 milímetros en su estación ubicada en Villa María del Triunfo. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

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    Varias unidades de transporte público avanzan por una avenida en medio de las condiciones climáticas registradas en Lima. El Senamhi reportó acumulados de precipitación de hasta 5,3 milímetros en su estación ubicada en Villa María del Triunfo. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

  • Diversas unidades de transporte público y vehículos particulares transitan por una vía de Lima con el pavimento mojado. El organismo meteorológico mantuvo vigente una alerta naranja por el incremento de la velocidad del viento en Lima, Callao y otras regiones del litoral peruano. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)
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    Diversas unidades de transporte público y vehículos particulares transitan por una vía de Lima con el pavimento mojado. El organismo meteorológico mantuvo vigente una alerta naranja por el incremento de la velocidad del viento en Lima, Callao y otras regiones del litoral peruano. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

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    Diversas unidades de transporte público y vehículos particulares transitan por una vía de Lima con el pavimento mojado. El organismo meteorológico mantuvo vigente una alerta naranja por el incremento de la velocidad del viento en Lima, Callao y otras regiones del litoral peruano. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

  • El tránsito vehicular se desarrolla por una vía de Lima que presenta una superficie mojada. Según el pronóstico del Senamhi, las condiciones favorecerían la presencia de lloviznas dispersas, niebla y neblina durante la noche y las primeras horas de la mañana. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)
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    El tránsito vehicular se desarrolla por una vía de Lima que presenta una superficie mojada. Según el pronóstico del Senamhi, las condiciones favorecerían la presencia de lloviznas dispersas, niebla y neblina durante la noche y las primeras horas de la mañana. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

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    El tránsito vehicular se desarrolla por una vía de Lima que presenta una superficie mojada. Según el pronóstico del Senamhi, las condiciones favorecerían la presencia de lloviznas dispersas, niebla y neblina durante la noche y las primeras horas de la mañana. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

  • Buses de transporte público, automóviles y motocicletas comparten una vía durante la jornada. Las lloviznas reportadas en diferentes distritos de Lima Sur estuvieron acompañadas de ráfagas de viento que alcanzaron los 34 km/h. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)
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    Buses de transporte público, automóviles y motocicletas comparten una vía durante la jornada. Las lloviznas reportadas en diferentes distritos de Lima Sur estuvieron acompañadas de ráfagas de viento que alcanzaron los 34 km/h. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

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    Buses de transporte público, automóviles y motocicletas comparten una vía durante la jornada. Las lloviznas reportadas en diferentes distritos de Lima Sur estuvieron acompañadas de ráfagas de viento que alcanzaron los 34 km/h. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

  • Una fila de buses de transporte público circula por una avenida rodeada de edificios y áreas residenciales. Las precipitaciones registradas en la capital forman parte de las condiciones meteorológicas advertidas por el Senamhi para las localidades cercanas a la costa. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)
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    Una fila de buses de transporte público circula por una avenida rodeada de edificios y áreas residenciales. Las precipitaciones registradas en la capital forman parte de las condiciones meteorológicas advertidas por el Senamhi para las localidades cercanas a la costa. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

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    Una fila de buses de transporte público circula por una avenida rodeada de edificios y áreas residenciales. Las precipitaciones registradas en la capital forman parte de las condiciones meteorológicas advertidas por el Senamhi para las localidades cercanas a la costa. (Foto: Cesar Campos/@photo.gec)

Por Redacción EC

Una intensa llovizna afectó durante la madrugada varios distritos de Lima Sur y provocó aniegos en algunas zonas de la capital, según reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El organismo registró precipitaciones de hasta 5,3 milímetros en Villa María del Triunfo y ráfagas de viento que alcanzaron los 35 km/h.

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