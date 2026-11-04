Una intensa llovizna afectó durante la madrugada varios distritos de Lima Sur y provocó aniegos en algunas zonas de la capital, según reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El organismo registró precipitaciones de hasta 5,3 milímetros en Villa María del Triunfo y ráfagas de viento que alcanzaron los 35 km/h.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el Senamhi informó que las lloviznas se presentaron en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos, Surco y San Juan de Miraflores. Asimismo, precisó que su estación ubicada en Villa María del Triunfo registró un acumulado de 5,3 milímetros, mientras que la estación Las Palmas, en Surco, reportó 1 milímetro de precipitación.

#Ahora #Minam #Senamhi | Lima Sur continuará registrando lloviznas durante la madrugada, con vientos de hasta 35 km/h y acumulados mayores a 5 mm en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores. También se reportan aniegos urbanos. https://t.co/eBzr54XhuI — Senamhi (@Senamhiperu) November 4, 2026

La institución explicó que cada milímetro de lluvia equivale a un litro de agua acumulado por metro cuadrado.

Ante los aniegos registrados, durante la mañana llegaron camiones cisterna a las zonas afectadas para realizar labores de drenaje. Además, trabajadores de Sedapal apoyaron en la limpieza de los inmuebles perjudicados por la acumulación de agua.

¿Por qué se registran fuertes vientos y lloviznas en Lima?

El Senamhi mantiene vigente una alerta naranja por el incremento de la velocidad del viento en Lima, Callao y otras regiones del litoral peruano. Según el organismo, estas condiciones pueden alcanzar una intensidad de ligera a fuerte y favorecer la presencia de niebla, neblina y lloviznas dispersas en localidades cercanas a la costa.

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Las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, de acuerdo con el aviso meteorológico.

La alerta estará vigente hasta las 23:59 horas de este miércoles 4 de noviembre y comprende las regiones de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna.

Ante estas condiciones, el organismo meteorológico recomendó a la población tomar precauciones frente a los vientos y las precipitaciones previstas en las zonas comprendidas en el aviso.

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