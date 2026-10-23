Lima Metropolitana registraría nuevas lloviznas y lluvias ligeras durante este fin de semana, principalmente en los distritos cercanos al litoral y en Lima Sur, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Las precipitaciones también podrían alcanzar algunos sectores de Lima Norte y Lima Este.

El meteorólogo del Senamhi, Erickson Rojas, explicó que la presencia de aguas más cálidas frente a la costa peruana aporta mayor humedad a la atmósfera, lo que favorece la formación de nubosidad baja y la ocurrencia de lloviznas en la capital.

“Hay una probabilidad de que Lima Metropolitana, principalmente Lima Sur, presente eventos de lloviznas en los distritos costeros” , señaló el especialista en declaraciones a Canal N. Añadió que las precipitaciones registradas en la sierra de Lima pueden desplazarse hacia la costa y generar acumulados ligeros.

El pronóstico no implica que toda la capital registre lluvias con la misma intensidad. De acuerdo con la información proporcionada, se esperan precipitaciones ligeras y localizadas, con mayor probabilidad en las zonas próximas al litoral.

El escenario se presenta después de que el jueves se reportaran lloviznas en distintos sectores de Lima, entre ellos Ancón, Puente Piedra, Comas, San Martín de Porres, Carabayllo y San Juan de Lurigancho.

Senamhi emite aviso por lluvias en 20 regiones

Mientras se esperan nuevas lloviznas en Lima, el Senamhi mantiene vigente el aviso meteorológico N.° 432, que contempla precipitaciones entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre en 20 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

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Según el aviso, las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de granizo, descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas de la sierra y la costa norte. El nivel de peligro extremo se concentra en sectores de la costa norte, donde las condiciones previstas son más severas que las esperadas para Lima Metropolitana.

Para el viernes 23 de octubre, el organismo estimó acumulados de entre 4 y 30 milímetros diarios en la costa norte; entre 10 y 23 milímetros en la sierra norte; entre 8 y 16 milímetros en la sierra central; y entre 7 y 24 milímetros en la sierra sur.