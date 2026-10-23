Senamhi prevé precipitaciones ligeras mientras mantiene alerta por lluvias en 20 regiones. (Foto: Andina)
Senamhi prevé precipitaciones ligeras mientras mantiene alerta por lluvias en 20 regiones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Lima Metropolitana registraría nuevas lloviznas y lluvias ligeras durante este fin de semana, principalmente en los distritos cercanos al litoral y en Lima Sur, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Las precipitaciones también podrían alcanzar algunos sectores de Lima Norte y Lima Este.

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