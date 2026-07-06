Con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y ampliar el acceso a la vacunación, la Municipalidad de Lince inauguró el primer vacunatorio municipal del distrito, un nuevo servicio que permitirá acercar el esquema regular de inmunización a niños, adolescentes, gestantes, adultos y adultos mayores.

La puesta en funcionamiento del vacunatorio se realizó en coordinación con la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro y representa un nuevo esfuerzo para reforzar la protección de la población frente a diversas enfermedades prevenibles mediante la vacunación. El servicio funcionará de manera permanente en la Casa de la Cultura de Lince, ubicada en la avenida Militar 1964-1966.

La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, destacó que este es el primer vacunatorio municipal del distrito y señaló que la iniciativa busca acercar los servicios de salud a la comunidad. Asimismo, agradeció el trabajo articulado con la Diris Lima Centro para fortalecer las acciones de inmunización en beneficio de los vecinos.

El vacunatorio ofrecerá vacunas para todas las etapas de vida. Los niños podrán acceder al esquema regular de vacunación, que incluye las dosis del calendario infantil; los adolescentes, a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH); las gestantes recibirán vacunas contra la hepatitis B, influenza y difteria; mientras que los adultos y adultos mayores podrán inmunizarse contra enfermedades como el tétano, hepatitis B, influenza y neumococo, según el esquema nacional.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Lince y el Ministerio de Salud fortalecen la estrategia de inmunización en el distrito, promoviendo la prevención de enfermedades y facilitando el acceso oportuno a vacunas que contribuyen a proteger la salud de la población.