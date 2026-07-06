El servicio funcionará de manera permanente en la Casa de la Cultura de Lince, ubicada en la avenida Militar 1964-1966.
El servicio funcionará de manera permanente en la Casa de la Cultura de Lince, ubicada en la avenida Militar 1964-1966.
Por Redacción EC

Con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades y ampliar el acceso a la vacunación, la Municipalidad de Lince inauguró el primer vacunatorio municipal del distrito, un nuevo servicio que permitirá acercar el esquema regular de inmunización a niños, adolescentes, gestantes, adultos y adultos mayores.