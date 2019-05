Lince: inspectores del SAT denuncian que fueron agredidos por colectiveros

Varios inspectores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunciaron haber sido agredidos por colectiveros cuando se encontraban realizando una operación de fiscalización en el cruce entre las avenidas Arequipa y Pardo de Zela, en el distrito de Lince.

“Fue una turba de colectiveros. Me han visto y han comenzado a pegarme en la cara. Me he defendido. Me han tirado huevos. Han venido como 40 personas”, dijo Juan Pajuelo, uno de los inspectores del SAT que fue agredido.

Los agraviados contaron que habían terminado de fiscalizar algunos vehículos y se estaban retirando cuando una turba de colectiveros empezó a perseguirlos, informó “América Noticias”.

“Habíamos terminado y nos estábamos retirando. En ese momento, nos empieza a seguir una ‘mancha’ de colectiveros y tuvimos que resguardarnos en una tienda”, contó Óscar Bustamante, otro de los agraviados.

Imágenes captadas por unos testigos muestran a los inspectores colocándose detrás de un agente de la Policía Nacional, quien en todo momento intenta protegerlos. Para dispersar a la turba, el policía tuvo que realizar un disparo al aire.

Posteriormente, llegaron más policías a la zona. Los afectados y agresores fueron trasladados a la comisaría del distrito.