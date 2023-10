El portal de contrataciones del Estado muestra que, en casi 10 meses de gestión, la Municipalidad de Lince solo ha realizado una inversión en seguridad ciudadana. La gestión de la alcaldesa Malca Schnaiderman alquiló por tres años, a un monto superior a 1 millón de soles- un inmueble para la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Un detalle del contrato ha despertado una alerta en la Fiscalía: la persona que se adjudicó la buena pro es el mismo dueño del local donde la ahora alcaldesa hizo campaña electoral en el 2022 con Renovación Popular.

El Comercio accedió a un oficio fiscal dirigido a la Municipalidad de Lince, fechado el 8 de setiembre pasado, donde se solicitó la copia del expediente de contratación directa para el servicio de arrendamiento. En dicho documento se especifica que la solicitud se enmarca en la investigación seguida contra la alcaldesa Malca Schnaiderman Lara y el ganador de la buena pro, Víctor Raúl Rodriguez Paredes por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La Fiscalía investiga un proceso de adjudicación que, según el portal de contrataciones del Estado, inició el 14 de junio pasado con el visto bueno de las bases administrativas y se resolvió apenas seis días después con la buena pro al único postor del proceso Víctor Raúl Rodríguez, el dueño del local de campaña de la alcaldesa. El contrato final se firmaría seis días después, el 26 de junio. En total un proceso de adjudicación de apenas 12 días.

El local de campaña de Malca Schnaiderman En el 2022, la alcaldesa Malca Schnaiderman tuvo su local de campaña en el jirón Belisario Flores, en Lince, cuyo dueño ahora alquila un inmueble a su gestión municipal. 1 / 2 Los colores de Malca Schnaiderman El local de campaña de la alcaldesa Malca Schnaiderman aún mantiene los colores de Renovación Popular. Su dueño Víctor Raúl Rodríguez alquiló la propiedad de dos pisos por solo S/ 1.000. 2 / 2

Rastros de campaña

Víctor Raúl Rodríguez Paredes es un señor de 78 años que, según registros públicos, cuenta con seis propiedades en el distrito de Lince. Uno de sus inmuebles sirvió como el local de campaña de Malca Schnaiderman en el 2022. La dirección ubicada en jirón Belisario Flores figura en varias de la gráficas electorales que aún se encuentran en la página de Facebook de Malca Schnaiderman, representante de Renovación Popular, al partido que lidera Rafael López Aliaga.

El nombre de Víctor Rodríguez Paredes aparece en el reporte financiero que presentó Schnaiderman ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde se consigna un pago realizado en agosto del 2022, por 1.000 soles, como concepto de “alquiler de local”.

Rodríguez Paredes nunca antes había obtenido una buena pro con la Municipalidad de Lince, y solo registra un antecedente como proveedor del Estado. Fue en el 2015 cuando le alquiló un local al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). En el 2017, Rodríguez exigió una indemnización a Conadis por más de S/ 600 mil por “la ocupación de dos meses sin pago de renta”.

En conversación con El Comercio, Víctor Rodríguez reconoció que alquiló el local del jirón Belisario Flores -propiedad de dos pisos- a tan solo S/ 1.000 en el 2022, pero dijo no conocer a la alcaldesa Malca Schneiderman (aunque la ha visto una o dos veces). Además alegó desconocer que sería utilizado para un local de campaña. Según refirió, el local estaba abandonado y antes lo había arrendado al Conadis y a otros partidos como el Frente Amplio.

Un año después, Rodríguez Paredes sostiene que la oportunidad de alquilarle un inmueble a la Municipalidad de Lince fue casi de casualidad. “Esa cochera la alquilaba a Mapfre por ocho años, me pagaban 14,500 dólares mensuales. Terminó el contrato e hice una cochera pública, y estaba en marcha blanca cuando una compañía de corretaje me buscó, vinieron cuatro o cinco veces. Luego me enteré que era para la municipalidad”, afirmó a este Diario.

El contrato firmado por la Municipalidad de Lince asegura que el local alquilado a Víctor Raúl Rodríguez era para la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Fuentes de la gestión de Malca Schnaiderman indicaron que el inmueble es utilizado como depósito municipal. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

Rastros de visitas

El contrato de arrendamiento fue firmado -según el mismo contrato- el pasado 26 de junio. El contratista Víctor Raúl Rodríguez Paredes consigna una visita al día siguiente a la alcaldesa Malca Schnaiderman, según consta el portal de transparencia de la misma municipalidad. El mismo portal además consigna que el registro de esta visita fue “extemporáneo”.

Rodríguez Paredes no asistió solo a dicha reunión, pues estuvo acompañado de su hijo José Raúl Rodríguez Yllanes.

Entre mayo y junio, José Raúl Rodríguez registra siete visitas a la Municipalidad de Lince: cinco de ellas a la Oficina General de Administración (área con la que su padre firmó el contrato), una a la Gerencia Municipal, y la última junto a su padre a la alcaldesa Malca Schnaiderman. “Él trabaja para mí, es mi coordinador. Me pidieron una serie de documentación para el contrato, me citaron”, justificó el padre Víctor Raúl Rodríguez.

Tras la firma del contrato, el hijo de Víctor Raúl Rodríguez continuó visitando a la municipalidad. El registro de visitas consigna que José Raúl Rodríguez estuvo con la misma alcaldesa Malca Schnaiderman el 3 de julio pasado. Esto fue casi una semana después de que el mismo Rodríguez Yllanes visitara a la máxima autoridad local con su padre.

José Raúl Rodríguez ha sido regidor de Jesús María en el 2002, y consigna contratados con dicha municipalidad, tanto a su nombre como a través de sus empresas EPMD E.I.R.L. y Jecaval E.I.R.L. Entre sus tres marcas facturó más de 1 millón 600 mil soles, entre los años 2008 y 2014, bajo la gestión del alcalde Luis Ocrospoma.

¿Por qué Rodríguez Yllanes dejó de facturar con el Estado? La razón puede estar en que fue condenado por su participación como cómplice del delito de peculado, y como autor del delito de falsificación de documentos privados, ambos en perjuicio del Estado. Por esto, le impusieron ocho años de cárcel suspendida hasta que la sentencia quede consentida o ejecutoriada, bajo el cumplimiento de reglas de conducta.

“En cuanto al encausado Rodríguez Yllanes su responsabilidad penal se encuentra acreditada pues participó en la elaboración de una cotización ficticia respecto al servicio de mantenimiento de jirón Coronel Zegarra, cuadra 11, en la cual no se realizó obra alguna sin embargo por intermedio de Prieto Castillo cobró la suma de diez mil soles. Finalmente, el Juzgado señala que se encuentra acreditado que los documentos contables son falsos, los mismos que fueron obtenidos a solicitud del encausado Rodríguez Yllanes al testigo Quinteros Loja”, se lee en el expediente.

Pese a ello, en el 2016 de declaró fundado un recurso de casación presentado por la defensa Rodríguez Yllanes.

Sin rastros

Desde hace dos semanas, El Comercio intentó comunicarse con la alcaldesa para entrevistarla sobre el proceso de adjudicación directa a favor del dueño de su local de campaña. A través de su Gerencia de Comunicaciones solicitamos sus descargos en distintas oportunidades, pero no recibimos ninguna respuesta.

Por su parte, Rodríguez Paredes reconoció a El Comercio que recibió un documento fiscal pero aseguró que “su abogado ya contestó”.

En el local alquilado por Víctor Rodríguez, la puerta roja aún tiene las letras de “cochera”. Fuentes de la Municipalidad de Lince indicaron que dicho local es utilizado como depósito municipal, pese a que no contaría con resolución para dicho fin, y debido a que ya no se utilizan las instalaciones del Colegio Melitón Carbajal.

En los términos de referencia del proceso de adjudicación, se señala que el inmueble sería destinado para la “custodia de los bienes de la municipalidad”, y establecía específicamente que debía tener una zona de espacionamiento de 18 vehículos o más.

El contrato por tres años fue firmado a finales de junio y, hasta la fecha, la Municipalidad de Lince ha desembolsado casi 100 mil soles (más de 32 mil soles mensuales). Con el monto total del alquiler, que supera 1 millón de soles, la municipalidad hubiera podido adquirir más de 20 nuevas motocicletas o 10 nuevas camionetas para reforzar el patrullaje en el distrito que actualmente se encuentra en estado de emergencia.

El pasado 27 setiembre, un día después de renunciar, el saliente gerente de seguridad de Lince remitió un informe donde recordaba que, a través de 13 documentos, había solicitado declarar en emergencia la flota vehicular de serenazgo.

“Esto ha impactado negativamente en el servicio de seguridad ciudadana brindado, ya no se puede hacer uso de todos los recursos para ejecutar el patrullaje municipal e integrado de manera eficaz”, dice el oficio.

