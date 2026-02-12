En el contexto del Día de San Valentín, la Municipalidad de Lince celebró la ceremonia “Corazones con Historia”, donde cientos de adultos mayores se reunieron para la renovación de sus votos matrimoniales. Muchos de ellos tienen más de cinco décadas de vida compartida.

Entre las historias que destacaron está la de Marcelo Poémape (76) y Clara Ríos (89), quienes -desde su taller de zapatería artesanal- se han consolidado y han salido adelante con esfuerzo y unión, convirtiéndose en un verdadero ejemplo de vida tras 47 años de matrimonio.

Asimismo, Damián Mendoza (79) y Rosa Gonzales (74) cautivaron al público con su historia de casi 60 años. Su amor nació en un taller mecánico, donde doña Rosa le llevaba a diario los alimentos a su entonces cliente y quien después se convirtió en su esposo.

Al respecto, la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, destacó el valor de estos testimonios: “Es profundamente inspirador ver que nuestros vecinos mantienen vivo un amor sincero. La lealtad y la comunicación son los pilares de un matrimonio sólido. Como gestión, reafirmamos nuestra labor de seguir impulsando los valores que nos unen no solo como distrito, sino como una verdadera familia”.

Como parte de la celebración, se desarrolló la “Feria del Amor”, un espacio donde los integrantes del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) exhibieron su talento en rubros como zapatería, bisutería, pintura y tejido a crochet.

Esta iniciativa se suma a los talleres artísticos, las “Verbenas de Viernes” y el programa “CIAM en tu parque”, con los que la gestión municipal liderada por la alcaldesa Schnaiderman garantiza espacios de calidad de vida y productividad para los vecinos linceños.