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La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, resaltó la importancia de construir una sociedad más inclusiva.
La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, resaltó la importancia de construir una sociedad más inclusiva.
Por Redacción EC

Como parte de las actividades por el Día Mundial del Síndrome de Down, la Municipalidad de Lince realizó presentaciones artísticas con géneros peruanos en la explanada del parque Ramón Castilla. Decenas de vecinos participaron en el evento que buscó sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del respeto, la igualdad de oportunidades y la valoración de la diversidad.

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