Como parte de las actividades por el Día Mundial del Síndrome de Down, la Municipalidad de Lince realizó presentaciones artísticas con géneros peruanos en la explanada del parque Ramón Castilla. Decenas de vecinos participaron en el evento que buscó sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del respeto, la igualdad de oportunidades y la valoración de la diversidad.

El evento tuvo como protagonistas a los jóvenes de la Omaped Lince y de la asociación “Cumpliendo Sueños”, quienes ofrecieron presentaciones de marinera norteña, festejo y otros ritmos, destacando el arte como una herramienta clave para la integración social.

Durante la actividad, la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, resaltó la importancia de construir una sociedad más inclusiva, donde todos seamos tratados con respeto, dignidad y amor. “En Lince promovemos espacios como IncluChef y el Carrito Inclusivo para que nuestros vecinos desarrollen su máximo potencial. Apostamos por una inclusión que genere autonomía real”, afirmó.

La jornada también incluyó testimonios como el de Dayana Fagundez, madre de familia que compartió los desafíos y logros en el camino de la inclusión. Asimismo, destacaron emprendedores como Rosita y Juancito, impulsores del “Carrito Inclusivo” en el Parque Castilla, junto a jóvenes como Felipe, Diego y Ángela, quienes evidencian el impacto de estos programas.

Actualmente, la Omaped Lince cuenta con 569 personas inscritas, entre niños y jóvenes. En esta gestión, se han fortalecido talleres artísticos, productivos y deportivos, así como iniciativas de emprendimiento como “IncluChef” y “De todo un Poco”, orientadas al desarrollo integral de sus beneficiarios.

Con estas acciones, la Municipalidad de Lince reafirma su compromiso con la construcción de una comunidad más inclusiva, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo.