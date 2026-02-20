La Municipalidad de Lince, en coordinación con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó el operativo denominado “Control Territorial” a fin de fortalecer la seguridad ciudadana, preservar el orden público y garantizar condiciones adecuadas de salubridad en el distrito.

La intervención fue realizada por personal policial de la Comisaría de Lince, junto a agentes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Subgerencia de Fiscalización Administrativa y la Subgerencia de Salud Pública y Programas Sociales de la comuna distrital.

Durante el despliegue, las autoridades recorrieron avenidas principales y zonas estratégicas, efectuando patrullaje preventivo, controles de identidad e intervenciones a locales clandestinos que operaban bajo la fachada de centros de masajes, donde se ejercía la prostitución de manera informal.

El operativo contó con la participación de la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, y del comandante Jhon Meza Orihuela, quienes supervisaron las acciones en campo y resaltaron la importancia del trabajo articulado entre el gobierno local y la Policía Nacional para recuperar espacios y reforzar la seguridad en beneficio de los vecinos.

Durante la jornada se desarrollaron intervenciones preventivas destinadas a disuadir actividades ilícitas, fortalecer la presencia de las autoridades y salvaguardar la tranquilidad de la ciudadanía. Asimismo, se verificaron condiciones que podrían representar riesgos para la seguridad pública y la salud de la población.

La autoridad edil informó que estos operativos continuarán ejecutándose de manera sostenida y coordinada con las fuerzas del orden, como parte de una estrategia integral orientada a consolidar un distrito más seguro, ordenado y con mayor control en sus espacios públicos.