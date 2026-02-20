Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lince y Policía Nacional intervienen locales clandestinos para fortalecer la seguridad y salubridad en el distrito
Por

La Municipalidad de Lince, en coordinación con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó el operativo denominado “Control Territorial” a fin de fortalecer la seguridad ciudadana, preservar el orden público y garantizar condiciones adecuadas de salubridad en el distrito.

