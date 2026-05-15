Resumen

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La tuneladora “Delia” llegó a la Estación E-05: “Carmen de la Legua”, ubicada en el Callao. (Foto: MTC)
La tuneladora “Delia” llegó a la Estación E-05: “Carmen de la Legua”, ubicada en el Callao. (Foto: MTC)
Por Redacción EC

La tuneladora “Delia” llegó a la Estación E-05: “Carmen de la Legua”, ubicada en el Callao, registrando un avance del 95 % en la excavación del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima.

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