El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, destacó que la tuneladora está próxima a culminar sus labores en la construcción del túnel.
Cabe indicar que la Etapa 1-A de la Línea 2 se encuentra en operación comercial y la Etapa 1-B registra un avance del 89.28 %, mientras que la Etapa 2 presenta un progreso acumulado del 65.91 %.
Desde el inicio de sus operaciones, la tuneladora “Delia” ha construido más de 13 kilómetros de túnel y ha atravesado catorce estaciones del proyecto: Circunvalación, Nicolás Ayllón, 28 de Julio, Cangallo, Manco Cápac, Estación Central, Plaza Bolognesi, Parque Murillo, Tingo María, La Alborada, Elio, San Marcos, Óscar R. Benavides y ahora Carmen de la Legua.
En paralelo, la tuneladora “Micaela” continúa con la construcción del túnel del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, dirigiéndose actualmente hacia la Estación E4-7: “Morales Duarez” para luego avanzar hacia la Estación E4-8: “Carmen de la Legua”. Esta tuneladora alcanza un 65% de avance en la excavación del túnel.
Finalmente, dicho sector indicó que este nuevo hito representa un gran avance en la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima, que hoy posee más del 80% de avance general.