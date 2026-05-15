La tuneladora “Delia” llegó a la Estación E-05: “Carmen de la Legua”, ubicada en el Callao, registrando un avance del 95 % en la excavación del túnel de la Línea 2 del Metro de Lima.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, destacó que la tuneladora está próxima a culminar sus labores en la construcción del túnel.

Cabe indicar que la Etapa 1-A de la Línea 2 se encuentra en operación comercial y la Etapa 1-B registra un avance del 89.28 %, mientras que la Etapa 2 presenta un progreso acumulado del 65.91 %.

Cabe precisar que, de los 27 kilómetros que contempla el trazado total de la Línea 2, más de 25 kilómetros ya han sido construidos. (Foto: MTC)

Desde el inicio de sus operaciones, la tuneladora “Delia” ha construido más de 13 kilómetros de túnel y ha atravesado catorce estaciones del proyecto: Circunvalación, Nicolás Ayllón, 28 de Julio, Cangallo, Manco Cápac, Estación Central, Plaza Bolognesi, Parque Murillo, Tingo María, La Alborada, Elio, San Marcos, Óscar R. Benavides y ahora Carmen de la Legua.

La maquinaria continuará su recorrido hacia la Estación Insurgentes (E-04), donde culminará la excavación del túnel del primer tren subterráneo del Perú.

Cabe precisar que, de los 27 kilómetros que contempla el trazado total de la Línea 2, más de 25 kilómetros ya han sido construidos.

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En paralelo, la tuneladora “Micaela” continúa con la construcción del túnel del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, dirigiéndose actualmente hacia la Estación E4-7: “Morales Duarez” para luego avanzar hacia la Estación E4-8: “Carmen de la Legua”. Esta tuneladora alcanza un 65% de avance en la excavación del túnel.

Finalmente, dicho sector indicó que este nuevo hito representa un gran avance en la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima, que hoy posee más del 80% de avance general.