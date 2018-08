Todo listo para la colecta nacional contra el cáncer

Hace tres años, Juana Sánchez, de 70 años, fue diagnosticada con cáncer de mama de grado 3. Su caso, pese a estar en una etapa avanzada, fue detectado con tiempo suficiente para poder tomar las acciones necesarias para salvarle la vida.



“Cuando me dijeron que tenía la enfermedad pensé que me iba a morir. Por desconocimiento y no hacerme chequeos pudo ser así”, manifestó.

Casos como el de Juana son los que busca atender la Liga contra el Cáncer, institución que recauda fondos para realizar acciones de prevención de esta enfermedad en las zonas más vulnerables del país.

—Nuevas tecnologías—

Este año, y por primera vez en la historia de la colecta pública, aquellas personas que deseen donar podrán hacerlo a través de la red social Facebook.

“Se habilitó un botón en la página oficial (@LigaCancer) que permitirá una donación rápida y segura desde cualquier parte del mundo”, precisó Adolfo Dammert, presidente de la Liga contra el Cáncer.

Además de este nuevo método de donación y como es tradicional, se habilitarán 35 mil alcancías distribuidas en todo el ámbito nacional en diferentes instituciones y con los más de 10 mil voluntarios que saldrán a las calles.

También podrán hacer su donación por medio de las “latas virtuales” que se encontrarán en las principales páginas web más visitadas del país o a través de transferencias a cuentas corrientes del BCP (Cta. soles Nº 193-1101888-0-80 y Cta. dólares Nº 193-2275597-1-36).

Lee también: