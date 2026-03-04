El Ministerio Público reveló que la prueba de alcoholemia que la defensa de Adrián Villar presentó en la audiencia de prisión preventiva, el último martes 3 de marzo, fue realizada ocho horas después del atropello que le costó la vida a la deportista nacional Lizeth Marzano.

La fiscal Yanet Roller advirtió que dicha prueba se realizó en ROE Laboratorio a las 8:08 a.m. del pasado 18 de febrero, cuando el accidente ocurrió después de las 11:20 p.m. del 17 de febrero, lo que impidió -según dijo- determinar si el imputado ingirió alcohol.

“El dosaje etílico, de acuerdo al documento que han presentado y que el Ministerio Público recién ha tomado conocimiento, que es del Laboratorio ROE, aparece dosaje etílico del día 18 de febrero a las 8 y 8 minutos”, expresó.

“Es decir, han pasado más de ocho horas desde ocurrido los hechos, lo cual definitivamente no nos puede indicar cuál ha sido la cantidad de alcohol que hubiera tenido en el momento de los hechos el imputado”, agregó.

La representante del Ministerio Público también cuestionó que se haya presentado dicha prueba durante la audiencia, lo que, desde su punto de vista, impidió que se desarrollen las investigaciones del caso.

“Por lo tanto, son documentaciones que por el contrario, en vez de facilitar o coadyuvar a la investigación se realice, desde esa fecha -el 18 ya lo tenían. ¿Por qué no lo han presentado señor magistrado? ¿Qué han esperado?”, remarcó.

Cuestiona conducta de Adrián Villar

La fiscal puso énfasis en que el investigado, tras el atropello, no se detuvo a auxiliar a la víctima y huyó del lugar a gran velocidad, incluso pasándose las luces rojas de los semáforos, lo que hubiera permitido salvar la vida de Lizeth Marzano.

“Esos minutos en los que la agraviada ha estado lesionada en el piso, podría haberse salvado si el señor inmediatamente hubiera presentado el SOAT del vehículo y se le hubiera llevado a la clínica más cercana del lugar de los hechos. De repente todavía estaríamos hablando de lesiones graves, no de un homicidio culposo”, acotó.

Mencionó que horas antes de ponerse a derecho, Adrián Villar ha “manipulado” las comunicaciones para entorpecer las investigaciones y eso se ha corroborado con las declaraciones y pruebas presentadas por Juan Montenegro, padre de la expareja del joven, Francesca Montenegro.

“Es decir, ha obstaculizado la investigación de la verdad y puede seguir haciéndolo. Ese es el peligro que existe para el Ministerio Público. Los documentos que han presentado el día de hoy, hace menos de dos horas, el Ministerio Público no ha tenido conocimiento”, manifestó.

“¿Cuánto estamos hoy día? 3 de marzo. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? 17 de febrero. Cuánto tiempo ha transcurrido para que por lo menos sepamos que supuestamente el imputado ha estado en una clínica, se ha hecho sus exámenes toxicológicos. ¿Por qué si lo tenían no lo han presentado? ¿Eso no es obstaculización?”, añadió.

Cabe recordar que este miércoles 4 de marzo, a las 9 de la noche, el Poder Judicial definirá si Adrián Villar será investigado tras las rejas o en libertad, tras evaluar el pedido fiscal de 9 meses de prisión preventiva en contra del joven de 21 años.