Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Debido a que la reconstrucción de los hechos fueron cancelados por falta de condiciones y medios, las autoridades hicieron una inspección en el lugar del accidente | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec
1/5
Lizeth Marzano
  • Debido a que la reconstrucción de los hechos fueron cancelados por falta de condiciones y medios, las autoridades hicieron una inspección en el lugar del accidente | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec
    1/5

    Debido a que la reconstrucción de los hechos fueron cancelados por falta de condiciones y medios, las autoridades hicieron una inspección en el lugar del accidente | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

    1/5

    Debido a que la reconstrucción de los hechos fueron cancelados por falta de condiciones y medios, las autoridades hicieron una inspección en el lugar del accidente | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

  • Policías realizaron mediciones en el lugar donde fue atropellada Lizeth Marzano | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec
    2/5

    Policías realizaron mediciones en el lugar donde fue atropellada Lizeth Marzano | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

    2/5

    Policías realizaron mediciones en el lugar donde fue atropellada Lizeth Marzano | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

  • Agentes de la Policía junto a representantes del Ministerio Público llegaron hasta el lugar donde fue atropellada Lizeth Marzano para las inspecciones | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec
    3/5

    Agentes de la Policía junto a representantes del Ministerio Público llegaron hasta el lugar donde fue atropellada Lizeth Marzano para las inspecciones | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

    3/5

    Agentes de la Policía junto a representantes del Ministerio Público llegaron hasta el lugar donde fue atropellada Lizeth Marzano para las inspecciones | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

  • Policías también llegaron al lugar del accidente para participar en las inspecciones | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec
    4/5

    Policías también llegaron al lugar del accidente para participar en las inspecciones | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

    4/5

    Policías también llegaron al lugar del accidente para participar en las inspecciones | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

  • Esta diligencia se realizó en horas de la tarde, diez días después del atropello que cobró la vida de Lizeth Marzano | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec
    5/5

    Esta diligencia se realizó en horas de la tarde, diez días después del atropello que cobró la vida de Lizeth Marzano | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

    5/5

    Esta diligencia se realizó en horas de la tarde, diez días después del atropello que cobró la vida de Lizeth Marzano | Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

Por Redacción EC

Este viernes 27 de febrero por la tarde, peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público llegaron hasta la cuadra ocho de la avenida Camino Real para ejecutar la inspección técnica donde Lizeth Marzano, deportista nacional, falleció tras ser atropellada por Adrián Villar, de 21 años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.