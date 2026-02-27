Este viernes 27 de febrero por la tarde, peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público llegaron hasta la cuadra ocho de la avenida Camino Real para ejecutar la inspección técnica donde Lizeth Marzano, deportista nacional, falleció tras ser atropellada por Adrián Villar, de 21 años.

Y es que, esta diligencia se produce un día después de que se cancelara la reconstrucción de los hechos por falta de garantías logísticas y de seguridad, tal como dijo Julio Mendoza, abogado de la familia de Marzano, en ATV anoche.

Los peritos realizaron mediciones de la vía, análisis de las superficies y otras pruebas para estimar la velocidad del vehículo, que estaba registrado a nombre de la periodista Marisel Linares y era conducido por Villar, quien presuntamente habría causado la muerte de Marzano.

Un abogado discute con policías sobre un accidente vial el 18 de febrero en San Isidro. Se revela que el vehículo estaba a nombre de Maricel, pero el conductor era el joven Villar quien huyó. La policía actuó con software municipal, identificó la placa y solicitó detención preliminar, aclarando que solo son testigos y el responsable es el conductor fugitivo.

Cabe mencionar que, la reconstrucción estuvo programada para el jueves a las 11 p. m., pero fue cancelada, pues, horas antes, miles de personas habían llegado hasta el sitio para exigir justicia ante las presuntas irregularidades en el manejo del caso.

Por ese motivo, no se habría realizado esta diligencia, pues las condiciones no garantizaban la seguridad de Villar, quien debía participar. Además, Mendoza sostuvo que los policías no contaba con los elementos técnicos básicos para realizarlo.

“La Policía no disponía de los recursos necesarios para llevar a cabo la operación, como un vehículo similar al que manejaba Villar, maniquís balísticos ni las condiciones de seguridad adecuadas en la zona” , detalló Mendoza.

Ante estas carencias, la fiscalía optó por avanzar hoy con la ampliación de la inspección técnica, un procedimiento pericial que busca robustecer el expediente con datos físicos del entorno antes de que venza el plazo de detención del implicado.

La reconstrucción de los hechos del accidente fatal de la deportista Lizeth Marzano fue suspendida por falta de garantías de seguridad. La diligencia, que debía realizarse en Camino Real, registró retrasos y la fiscal se retiró sin dar respuesta concreta. Adrián Villar, detenido preliminarmente por 72 horas, tendrá plazo para reprogramar la reconstrucción.

La urgencia de estas diligencias radica en que el periodo de detención preliminar de Villar, de 21 años, vence este domingo por la madrugada. El joven es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga.

“La familia está muy preocupada y ha solicitado a la fiscalía que pida prisión preventiva o, al menos, una ampliación de la detención preliminar hasta 7 días”, señaló el abogado Carlos Grados, ante el riesgo de que el investigado recupere su libertad.

Actualmente, Villar permanece bajo custodia en la carceleta de la División de Tránsito. Sobre él ya pesa una orden de impedimento de salida del país por nueve meses, dictada el pasado 23 de febrero.

VIDEO RECOMENDADO: