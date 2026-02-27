El inspector general de la Policía Nacional (PNP), Augusto Ríos Tiravanti, confirmó que seis efectivos son investigados tras el atropello y muerte de Lizeth Marzano, campeona nacional de buceo, hecho perpetrado por Adrián Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares, el pasado 17 de febrero.

En declaraciones a Latina Noticias, el teniente coronel PNP explicó que se viene realizando la recopilación de información, además de analizar documentación y revisar las cámaras de seguridad, para investigar si existió una presunta omisión de funciones.

“Nosotros estamos acopiando información debido a que a través de medios se cuestiona la intervención policial, se hace ver una posible inacción, una acción proactiva de la Policía Nacional”, explicó.

Detalló que a las 3:12 a.m. del 18 de febrero se reportó un “disturbio” en un parque de ese distrito y que el patrullero llegó a la zona a las 5:03 a.m. Los agentes se constituyeron al edificio, hablaron con el conserje -quien mencionó el ingreso de personas con una maleta- y se levantó un parte policial.

“Lo real es que hay un parte oficial que hace el suboficial Matienzo, operador del patrullero, que se desplaza porque Miguel Romualdo le advierte a través de las cámaras de central de videovigilancia de San Isidro, que él supervisa y controla, un posible disturbio”, manifestó.

“¿Cuál es el posible disturbio? Lo que hemos visto todo en cámaras. La reunión de Marisel Paredes (sic) con su pareja, es hijastro que es el presunto autor, el papá de la enamorada, la mamá de la enamorada y la enamorada en el parque”, agregó.

Ríos Tiravanti también aseguró que en caso de determinarse responsabilidades, se podría imponer una sanción leve, grave o muy grave, o en su defecto medidas preventivas de acuerdo a la magnitud del delito.

“La investigación tiene que ser prolija, exhaustiva, bien hecha, imparcial, objetiva, pero respetando el debido proceso, el principio de legalidad y la presunción de inocencia”, sentenció.

