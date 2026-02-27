Resumen

Videos de seguridad revelan que policías ingresaron a inmueble de Adrián Villar y no ejecutaron su detención por atropellar y matar a Lizeth Marzano. (Foto: Captura/América Noticias)
El inspector general de la Policía Nacional (PNP), Augusto Ríos Tiravanti, confirmó que seis efectivos son investigados tras el atropello y muerte de Lizeth Marzano, campeona nacional de buceo, hecho perpetrado por Adrián Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares, el pasado 17 de febrero.

