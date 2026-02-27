Resumen

Adrián Villar continúa detenido en la DIVPIAT, mientras que la periodista Marisel Linares ha sido citada a declarar el próximo 3 de marzo a las 9:00 a.m. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

La notaría Carpio Vélez negó haber tramitado la donación del vehículo de la periodista Marisel Linares a su hijastro Adrián Villar, con el cual el joven atropelló y mató a la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro.

