La notaría Carpio Vélez negó haber tramitado la donación del vehículo de la periodista Marisel Linares a su hijastro Adrián Villar, con el cual el joven atropelló y mató a la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro.

A través de un comunicado oficial, señaló que no obra en su archivo notarial escritura pública o acta de transferencia entre ambas personas, respecto a la propiedad del vehículo de placa C4L-243.

“Hemos tomado conocimiento que en mi Despacho Notarial se habría realizado presuntamente un contrato de donación de un vehículo entre las personas de Marisel Linares Chávez en calidad de donante y Adrián Villar Chirinos en calidad de donatario”, expresó.

“No obra en nuestro Archivo Notarial escritura pública o acta de transferencia entre las personas mencionadas donde se esté entregando la propiedad a título gratuito u oneroso del vehículo de placa C4L-243”, agregó.

Del mismo modo, la notaría enfatizó que tampoco consta en su sistema electrónico de comprobantes de pago alguna factura o boleta emitida a nombre de Marisel Linares o Adrián Villar.

Comunicado de la Notaría Carpio Vélez.

“Asimismo, no constan consultas biométricas con Reniec”, subrayó al afirmar que se encuentra a disposición de las autoridades competentes para colaborar con las investigaciones y diligencias correspondientes sobre el tema.

Cabe indicar que Carlos Grados, abogado de la familia de la joven deportista Lizeth Marzano, confirmó que la periodista Marisel Linares ha sido citada a declarar el próximo 3 de marzo a las 9:00 a. m. ante la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), ubicada en La Victoria.

Linares ha sido incorporada al proceso en calidad de investigada por el presunto delito de encubrimiento personal en agravio del Estado, en el marco de las pesquisas que también alcanzan a su hijastro, Adrián Villar Chirinos.

Detención preliminar

En la madrugada del jueves 26 de febrero, la Policía Nacional del Perú detuvo preliminarmente a Adrián Villar Chirinos, de 21 años, como parte de la investigación por el atropello y muerte de Lizeth Marzano.

La Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

En paralelo, vecinos de San Isidro y ciudadanos de otros distritos realizaron una vigilia con velas y carteles en el lugar donde la joven seleccionada peruana de apnea (buceo libre) perdió la vida, en señal de homenaje y pedido de justicia.

Para el abogado penalista Julio César Espinoza, la eventual condena contra Adrián Villar podría alcanzar “alrededor de los 15 años”, dependiendo de cómo se configuren los delitos y de los resultados de la investigación en curso.

