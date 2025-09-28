Las primeras lloviznas de la temporada dejaron varias calles y avenidas de Villa El Salvador con acumulación de agua, afectando la circulación de vehículos y peatones. TVPerú Noticias reportó que los bypass y vías de alto tránsito en este distrito no cuentan con sistemas de drenaje, lo que agrava la situación durante las precipitaciones.

En una transmisión en vivo, se observó cómo un camión cisterna era guiado por agentes de la Policía de Tránsito para cruzar una zona inundada, mientras un auto intentaba avanzar con el agua cubriendo hasta la mitad de sus llantas. La situación se repite en diversas zonas como los alrededores del hospital de la Solidaridad, la avenida Pachacútec, las inmediaciones del terminal pesquero y las calles aledañas a la Línea 1 del Metro de Lima.

Aniegos complican tránsito en bypass y vías principales de Villa El Salvador. (Foto: Captura/TV Perú)

Los aniegos también se registran en la avenida Velasco Alvarado, Solidaridad, Central, Jorge Chávez y César Vallejo, lo que ha generado malestar entre los vecinos, quienes advierten que muchas de estas pistas fueron construidas recientemente sin prever un sistema adecuado de evacuación pluvial.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se espera que en la costa centro y sur continúen episodios de lloviznas, neblina y vientos moderados durante la madrugada y primeras horas de la mañana. El organismo explicó que el Anticiclón del Pacífico Sur es uno de los principales causantes de estas condiciones climáticas, aunque adelantó que conforme avance la temporada se incrementará la presencia de brillo solar.

Mientras tanto, en Villa El Salvador, la falta de drenaje sigue siendo un problema estructural que expone a la población a aniegos constantes cada vez que se registran precipitaciones, afectando la seguridad vial y la movilidad en un distrito de gran tránsito vehicular.