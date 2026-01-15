Desde la noche de ayer y la madrugada de hoy, se registró una intensa lluvia de verano en varios distritos de Lima Metropolitana y el Callao, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) reportó que las estaciones en Ancón, La Molina y Villa María del Triunfo registran hasta el momento acumulados de lluvia 0.1 mm., 0.5 mm. y 0.6 mm., respectivamente.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Se prevé que las lluvias en la costa continúen los siguientes días debido al desplazamiento de humedad proveniente de la sierra.

Cabe señalar que el Senamhi informó que en la costa peruana continuarán presentándose episodios de lluvias de verano hasta el 16 de enero, debido a las condiciones atmosféricas que se vienen presentando en el país.

La institución encargada de monitorear el clima pronostica para hoy una temperatura máxima de 26°C a 28°C y una mínima de 18°C a 21°C, con niveles de humedad elevados, alcanzando hasta el 100% en distritos del oeste de Lima y el 97% en zonas del este.

Defensa Civil exhorta a la población que vive cerca a los ríos tomar precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades respectivas.

¿Por qué ocurre la lluvia de verano?

De acuerdo con los avisos meteorológicos para la sierra N.° 008 y N.° 010, estas precipitaciones están ligadas al desplazamiento de nubosidad desde los Andes hacia el mar, debido al aumento en el nivel de humedad favorecido por la presencia de vientos del norte.

Estas lluvias podrían presentarse en especial durante la tarde, la noche y la madrugada. Sin embargo, se prevé que se mantengan condiciones de periodos de brillo solar con tendencia a incrementarse la nubosidad en horas del atardecer.