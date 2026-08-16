El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, supervisó la zona afectada por la intensa lluvia en Villa El Salvador. (Foto: Ministerio de Vivienda)
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, supervisó la zona afectada por la intensa lluvia en Villa El Salvador. (Foto: Ministerio de Vivienda)
Por Redacción EC

El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Mauricio Arnillas, informó que se declarará en estado de emergencia al distrito de Villa El Salvador tras las inundaciones que sufrió por la intensa lluvia de este domingo 16 de agosto.

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