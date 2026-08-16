El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Mauricio Arnillas, informó que se declarará en estado de emergencia al distrito de Villa El Salvador tras las inundaciones que sufrió por la intensa lluvia de este domingo 16 de agosto.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que la medida regiría hasta fines de año y servirá para culminar las obras de by pass y colector, que se encuentra colapsado desde hace varios años.

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“Estamos haciendo el trámite hoy día, seguramente desde mañana (lunes) se declara en emergencia hasta fin de año para poder hacer las obras grandes de by pass y colector que necesitamos hacer”, expresó.

“Se va a considerar esta zona (de las inundaciones) para poder solucionar el problema del colector, que está colapsado desde hace años, y esto pasa cada vez que llueve. Entonces, esperamos solucionarlo”, agregó.

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El titular del MVCS informó que hasta el momento se reportaron 56 damnificados por las inundaciones, quienes tendrán que pasar la noche en un hotel mientras se soluciona la emergencia declarada en esa jurisdicción.

🚨 ¡Actuamos de inmediato frente a la emergencia en Villa El Salvador!



📌 El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas Gonzalez, supervisó en campo la atención de la emergencia generada por las intensas lluvias. Ante esta situación, dispuso que… pic.twitter.com/QIwkBSk1sg — Ministerio de Vivienda (@viviendaperu) August 17, 2026

“Me han informado que son 56 vecinos los afectados, y de los cuales hay varios vecinos que han perdido todo. Nosotros los vamos a reubicar ahora en un hotel, [por]que tenemos un convenio con Sedapal para hacer eso”, acotó.

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Tras supervisar la zona afectada, el ministro dispuso que Sedapal movilice sus hidrojets para apoyar la evacuación de las aguas y reforzar la atención en las zonas afectadas.

Como se recuerda, una fuerte lluvia registrada en varios distritos de la capital, causó aniegos principalmente en calles de las jurisdicciones de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Chorrillos.