Una fuerte lluvia se registró este domingo 16 de agosto en varios distritos de la capital, causando aniegos principalmente en las calles de las jurisdicciones de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Chorrillos.

El sector 1, grupo 1 de Villa El Salvador sufrió un aniego producido por la intensa llovizna y la sobrecarga del sistema de alcantarillado en los buzones de la zona, inundando algunas casas.

#ATENCIÓN Desde el TikTok @manueldetodounpocobarrio informan que una vez los vecinos del sector 1, grupo 1, de Villa El Salvador, sufren por un aniego producido tras las lluvias y la sobrecarga del sistema de alcantarillado en buzones de la zona #ULTIMO #lluvias #elniño #tiktok pic.twitter.com/MXQ8qVbS4O — Pablo Ramos Rivas (@pabloramosrivas) August 17, 2026

Ante la emergencia registrada, los vecinos colocaron sacos de arena y trataron de retirar el agua acumulada utilizando escobas. En algunos puntos el agua alcanzó los 15 centímetros de altura.

Además, la fuerte precipitación inundó las zonas ubicadas debajo de los puentes en las estaciones del Metro de Lima ubicadas en ambos distritos. Pese a ello, el servicio no se vio interrumpido.

La @Lineaunope trabaja hoy domingo con normalidad, a pesar de la llovizna que se da en Villa El Salvador. Buen servicio. pic.twitter.com/NRJsZ9bwNn — Renzo Ramos (@renzoramosTO) August 17, 2026

También se registraron aniegos en otros distritos como Chorrillos y San Juan de Miraflores. En el primer caso, se reportó el desborde del río Surco, causando inundaciones en un sector de dicha jurisdicción.

#ALERTA Desde Chorrillos reportan que el desborde del Río Surco habría generado la inundación de un sector, repercusiones de la lluvia en Lima #emergencia #ULTIMO #AHORA #fenomenoelniño pic.twitter.com/S8bWnL830V — Pablo Ramos Rivas (@pabloramosrivas) August 17, 2026

En el mercado de Chorrillos se informó que el agua inundó el local, provocando el colapso de los desagües. La población pidió la intervención de las autoridades para evitar mayores daños.

Debido a las fuertes lluvias en el Sur de Lima, los desagües colapsan ...esto es #Chorrillos @Muni_Chorrillos pic.twitter.com/U6nbmbi7O1 — Angello Gutierrez (@elangellos) August 17, 2026

Al respecto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la estación Villa María alcanzó acumulados de agua aproximados de 4.2 mm entre las 2:00 y 7:00 pm.

“La temperatura descendió progresivamente de 19 °C a 17.7 °C, con condiciones de alta humedad”, señaló la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) en su cuenta en “X” (antes Twitter).

🌧️ #ElDato Lima Sur registró lloviznas, hoy 16 de agosto. Estación Villa María, alcanzó acumulados aproximados de 4.2 mm entre las 14:00 y 19:00 h.



🌡️ La temperatura descendió progresivamente de 19 °C a 17.7 °C, con condiciones de alta humedad.#SENAMHI #MINAM #Lima #LimaSur pic.twitter.com/xfx3zqkFkC — Senamhi (@Senamhiperu) August 17, 2026

Anuncio de lluvia

Según informó días atrás, la lluvia afectaría casi todo el litoral peruano, desde La Libertad hasta Tacna, presentándose con mayor incidencia en la capital.

Este cambio climático en Lima responde, según explicaron los técnicos del Senamhi, a una intensificación de los vientos provenientes del sur frente al litoral nacional.

Este fenómeno físico es el responsable directo del incremento de los niveles de humedad en la atmósfera baja. Como consecuencia, se generará una mayor cobertura nubosa que persistirá durante gran parte de las jornadas previstas.

La institución detalló que la presencia de niebla y neblina será recurrente, especialmente durante las horas de la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Estas condiciones se manifestarán con mayor intensidad en los sectores próximos a la línea costera. La visibilidad podría verse reducida debido a la densidad de las partículas de agua suspendidas en el aire.