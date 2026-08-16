Lluvia en Lima ocasionó aniegos en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Chorrillos. (Foto: @edisonral / X)
Lluvia en Lima ocasionó aniegos en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Chorrillos. (Foto: @edisonral / X)
Por Redacción EC

Una fuerte lluvia se registró este domingo 16 de agosto en varios distritos de la capital, causando aniegos principalmente en las calles de las jurisdicciones de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Chorrillos.

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