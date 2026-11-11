Las cinco ciudades que visitará el papa León XIV en su paso por el Perú del 11 al 16 de noviembre. (Senamhi)
Las cinco ciudades que visitará el papa León XIV en su paso por el Perú del 11 al 16 de noviembre. (Senamhi)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre el pronóstico del clima y lluvias que se espera para los días en los que el papa León XIV visitará diversas ciudades en el Perú. Esta información se encuentra actualizada para hoy miércoles 11 de noviembre, día en que se espera su llegada a Lima a las 5:30 p.m.

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