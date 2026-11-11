El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre el pronóstico del clima y lluvias que se espera para los días en los que el papa León XIV visitará diversas ciudades en el Perú. Esta información se encuentra actualizada para hoy miércoles 11 de noviembre, día en que se espera su llegada a Lima a las 5:30 p.m.

Grinia Ávalos, jefa del Senamhi, detalló en RPP que se esperan temperaturas por encima de lo normal en 44 o 5 grados por el fenómeno El Niño extraordinario. En Lima específicamente habrá en promedio unos 28 grados durante su primer paso por la capital.

“Lo que vamos a tener en las próximas horas son condiciones de cielo nublado. Hoy Lima amaneció nuevamente con cielo cubierto, esta condición se va a mantener. Todavía vamos a tener lloviznas en la noche. De hecho, hemos registrado casi 2 mm. de lluvia en distritos del sur esta madrugada”, explicó.

La especialista reiteró que para la llegada del Papa hoy a las 5:30 p.m. y hasta mañana 12 de noviembre habrá cielos nublados en Lima, poco brillo solar y vientos que se han intensificado y se mantendrán dos días. “Recomendamos de todas maneras que lleven viseras o sombrillas. El Sol en cualquier momento puede asomarse. Además, estar hidratados, tener protección solar”.

Sin embargo, insistió en que no esperan que haya mayores impactos de lluvias intensas en la trayectoria del Santo Padre en Lima. “Para el 16, que nuevamente vamos a tener al Papa en Lima, sí las condiciones van a ser de mayor cielo despejado, pero de aquí al viernes vamos a tener condiciones similares a hoy”.

Senamhi sobre visita del papa León XIV en Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa

Para el paso del papa León XIV por otras cuatro ciudades al interior del país, Senamhi pronostica para Chiclayo temperaturas altas. Específicamente el viernes 13 de noviembre “vamos a tener algunas lluvias de ligera intensidad”.

En Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para el sábado 14 habrá una temperatura máxima de 28°C y mínimas de 16°C con pronóstico de lluvias en la noches. “Se espera cielos nublados, brillo solar pero al final del día se esperan lluvias. La condición predominante en las 5 ciudades que va a estar el Papa son lluvias, no tan intensas, lluvias ligeras”. Ávalos destacó que estos fenómenos no van a interrumpir las actividades programadas.

A nivel de Pucallpa y Cusco, así como en Cajamarca, se esperan lluvias no intensas, estacionales de ligera y moderada intensidad. En Cusco la temperatura sería de 22 grados como máximo. “En Pucallpa vamos a tener un escenario mucho más lluvioso”.

Finalmente, la representante del Senamhi recomendó en general llevar en las mañanas viseras, protección solar e hidratación. Destacó que la estación de primavera y el fenómeno El Niño mantienen condiciones de cambios bruscos en medio de días con neblinas y lluvias.

Portal del Senamhi para visita del papa León XIV

Para revisar el pronóstico actualizado para los días de visita del papa León XIV al Perú, Senamhi habilitó un portal especial en su observatorio climatológico. Ahí se pueden ver las condiciones de las ciudades durante los días de la visita del Sumo Pontífice.

En este enlace puedes acceder directamente a ese portal. Cada punto en el mapa permite ver las condiciones del clima y el pronóstico de lluvias para el día de hoy y los siguientes días, además de informar sobre alguna alerta roja por algún fenómeno específico.