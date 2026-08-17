Lluvias en Lima EN VIVO: últimas noticias tras inundaciones en distritos del sur de la capital
- Villa El Salvador será declarado en emergencia tras inundaciones
- El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Mauricio Arnillas , informó que se declarará en estado de emergencia al distrito de Villa El Salvador tras las inundaciones que sufrió por la intensa lluvia de este domingo 16 de agosto. En declaraciones a RPP Noticias, indicó que la medida regiría hasta fines de año y servirá para culminar las obras de by pass y colector, que se encuentra colapsado desde hace varios años.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había advertido estas condiciones en su pronóstico diario, al señalar que Lima presentaría “cielo cubierto entre cielo nublado durante el día con tendencia a viento moderado y llovizna”, escenario que finalmente se registró durante la madrugada y primeras horas del domingo.
- Las precipitaciones se registraron con mayor fuerza en distritos como Miraflores, Chorrillos, Magdalena del Mar, San Miguel, Rímac, Lince, Breña y Villa El Salvador.
Revisa en esta nota de El Comercio las principales noticias luego de la intensa lluvia que, el último domingo 16 de agosto, provocó aniegos e inundaciones en diferentes calles y avenidas de los distritos del sur de Lima, como Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.
Revisa en esta nota de El Comercio las principales noticias luego de la intensa lluvia que, el último domingo 16 de agosto, provocó aniegos e inundaciones en diferentes calles y avenidas de los distritos del sur de Lima, como Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.