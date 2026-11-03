Lluvias inundan pistas en San Juan de Miraflores a la altura del puente Atocongo. (Foto: Captura / Canal N)
Lluvias inundan pistas en San Juan de Miraflores a la altura del puente Atocongo. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Continúan las lluvias durante la madrugada e inicio de la mañana en Lima. Esta vez, las precipitaciones inundaron pistas en el distrito de San Juan de Miraflores a la altura del puente Atocongo.

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