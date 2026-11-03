Continúan las lluvias durante la madrugada e inicio de la mañana en Lima. Esta vez, las precipitaciones inundaron pistas en el distrito de San Juan de Miraflores a la altura del puente Atocongo.

Una de las zonas afectadas fue la avenida San Juan, donde se reportó acumulación de agua cerca del puente Atocongo y de la estación de la Línea 1 del Metro de Lima, según imágenes difundidas por Canal N.

Reportan acumulación de agua en San Juan de Miraflores. (Foto: Captura / Canal N)

La presencia de agua en las pistas sorprendió a los transeúntes, quienes tuvieron que caminar de puntas o levantarse las bastas de los pantalones para evitar mojarse. Algunos padres de familia que acompañaban a sus hijos al colegio optaron por cargarlos para evitar que se mojaran los zapatos y la ropa.

#EnVivo Intensas lluvias dejaron pistas inundadas en San Juan de Miraflores, a la altura del puente Atocongo. Senamhi mantiene en alerta roja a Lima y advierte que las precipitaciones continuarán hasta el 4 de noviembre. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY https://t.co/pp8BPig3tw — Canal N (@canalN_) November 3, 2026

A través de sus redes sociales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Villa María del Triunfo y otros distritos de Lima sur registraron los mayores acumulados de llovizna persistente durante la madrugada, con una mayor intensidad entre las 4:00 a. m. y las 6:00 a. m.

Según el organismo, la estación meteorológica de Villa María del Triunfo registró un acumulado de 1,4 milímetros de precipitación, equivalente a 1,4 litros de agua por metro cuadrado, en el marco del Aviso N.° 450 sobre precipitaciones en la costa centro y sur.

#ElDato #Minam #Senamhi En #VMT y distritos de la zona sur de Lima Metropolitana, presentaron los mayores acumulados de llovizna persistente durante la madrugada, la cual se intensificó entre las 04:00 h y 06:00 h. Estación Villa María del Triunfo registró un acumulado de 2.7 mm https://t.co/Q8AQtM1LC5 — Senamhi (@Senamhiperu) November 3, 2026

Pronóstico de lluvias en Lima

El Senamhi informó que desde el lunes 2 hasta el miércoles 4 de noviembre se prevén lluvias y lloviznas de ligera a moderada intensidad en la costa, acompañadas de un incremento de la velocidad del viento.

Asimismo, advirtió que se espera cobertura nubosa y presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana. Estas condiciones favorecerán una mayor sensación de frío.

Para este martes 3 y miércoles 4 de noviembre, las precipitaciones podrían presentarse de manera más generalizada a lo largo de la costa durante el día.

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