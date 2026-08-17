Lluvias e inundaciones afectaron Lima Sur durante la noche del domingo 16 de agosto | Foto: César Grados / El Comercio
Lluvias e inundaciones afectaron Lima Sur durante la noche del domingo 16 de agosto | Foto: César Grados / El Comercio
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que dispuso reforzar su presencia en las zonas afectadas por las intensas lluvias del domingo 16 de agosto, que causaron aniegos e inundaciones en distintos sectores de los distritos de Chorrillos, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.