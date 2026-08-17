La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que dispuso reforzar su presencia en las zonas afectadas por las intensas lluvias del domingo 16 de agosto, que causaron aniegos e inundaciones en distintos sectores de los distritos de Chorrillos, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que dispuso reforzar su presencia en las zonas afectadas por las intensas lluvias del domingo 16 de agosto, que causaron aniegos e inundaciones en distintos sectores de los distritos de Chorrillos, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
En un comunicado, la institución detalló que, desde la noche de la emergencia, ejecutó un plan de acción que contempla seis medidas concretas: la puesta en acción de seis Unidades de Salvamento y Rescate del Escuadrón de Emergencia; el reforzamiento del patrullaje en las zonas afectadas; la protección de viviendas y bienes de las familias damnificadas; así como el control y desvío del tránsito en vías de riesgo.
Además, la PNP dispuso el apoyo a las labores de evacuación y atención de poblaciones vulnerables, y seguridad para el personal, maquinaria y equipos que trabajan en la emergencia.
Asimismo, informó que realiza actividades de inteligencia de manera transversal para identificar los puntos críticos y “anticiparnos a nuevas contingencias y poder movilizar nuestros recursos donde sean necesarios”.
Explicó que esas acciones se realizarán en coordinación permanente con las municipalidades, Defensa Civil, bomberos, Sedapal y otras instituciones competentes, “estableciendo un mecanismo de enlace operativo que permita compartir información, atender requerimientos y actuar de manera articulada”.
“Nuestro mensaje a los vecinos es claro: no están solos: La Policía Nacional está presente para protegerlos, ayudarlos y mantener el orden. Una emergencia no puede convertirse además en un problema de inseguridad. Por eso estamos actuando hoy y preparándonos para lo que pueda venir”, enfatizó.
Declararán estado de emergencia en zonas afectadas
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a Villa El Salvador (VES) para supervisar los daños ocasionados por las intensas lluvias ocurridas las últimas horas en Lima Sur y anunció que se declarará el estado de emergencia distritos y regiones afectadas por las precipitaciones.
Además, indicó que sus ministros ya se están movilizando para atender las zonas implicadas.
“He hablado también con el primer ministro, vamos a tener que declarar en estado de emergencia a los distritos y las regiones que se van a ver afectados”, manifestó la jefa de Estado.
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