La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que dispuso reforzar su presencia en las zonas afectadas por las intensas lluvias del domingo 16 de agosto, que causaron aniegos e inundaciones en distintos sectores de los distritos de Chorrillos, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

En un comunicado, la institución detalló que, desde la noche de la emergencia, ejecutó un plan de acción que contempla seis medidas concretas: la puesta en acción de seis Unidades de Salvamento y Rescate del Escuadrón de Emergencia; el reforzamiento del patrullaje en las zonas afectadas; la protección de viviendas y bienes de las familias damnificadas; así como el control y desvío del tránsito en vías de riesgo.

Además, la PNP dispuso el apoyo a las labores de evacuación y atención de poblaciones vulnerables, y seguridad para el personal, maquinaria y equipos que trabajan en la emergencia.

El comunicado de la Policía Nacional del Perú

Asimismo, informó que realiza actividades de inteligencia de manera transversal para identificar los puntos críticos y “anticiparnos a nuevas contingencias y poder movilizar nuestros recursos donde sean necesarios”.

Explicó que esas acciones se realizarán en coordinación permanente con las municipalidades, Defensa Civil, bomberos, Sedapal y otras instituciones competentes, “estableciendo un mecanismo de enlace operativo que permita compartir información, atender requerimientos y actuar de manera articulada”.

“Nuestro mensaje a los vecinos es claro: no están solos: La Policía Nacional está presente para protegerlos, ayudarlos y mantener el orden. Una emergencia no puede convertirse además en un problema de inseguridad. Por eso estamos actuando hoy y preparándonos para lo que pueda venir”, enfatizó.

Declararán estado de emergencia en zonas afectadas

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó a Villa El Salvador (VES) para supervisar los daños ocasionados por las intensas lluvias ocurridas las últimas horas en Lima Sur y anunció que se declarará el estado de emergencia distritos y regiones afectadas por las precipitaciones.

Además, indicó que sus ministros ya se están movilizando para atender las zonas implicadas.

“He hablado también con el primer ministro, vamos a tener que declarar en estado de emergencia a los distritos y las regiones que se van a ver afectados”, manifestó la jefa de Estado.

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