El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Defensa, inició la recuperación de 11 instituciones educativas de Lima Sur afectadas por las fuertes lluvias, aniegos y el colapso de desagües. Las labores están a cargo de 130 efectivos de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército del Perú.

Los trabajos se ejecutan en colegios de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, donde se realizan labores de limpieza, retiro de escombros y remoción de material educativo afectado por las inundaciones y las aguas servidas.

Ejército inicia recuperación de 11 colegios afectados por lluvias y aguas servidas en Lima Sur. (Foto: X / @MineduPeru)

La emergencia ocasionó la suspensión temporal de las clases presenciales en los colegios afectados. Según lo informado por el sector Educación, las acciones buscan recuperar las condiciones de los locales escolares y permitir el retorno seguro de los estudiantes el próximo lunes 24 de agosto.

Las labores comenzaron en el colegio Juan Pablo II, ubicado en el sector 1 de Villa El Salvador, institución que atiende a más de 500 estudiantes de inicial y primaria. El local sufrió daños en material educativo y 12 computadoras como consecuencia de las inundaciones.

El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzales, indicó que se trabaja para habilitar las aulas en el menor tiempo posible y reponer el material educativo que quedó inutilizado. También destacó el apoyo del Ejército en las labores de recuperación.

El general de brigada Ricardo Rosado Celado informó que los 130 efectivos desplegados trabajan en grupos de entre 10 y 15 integrantes, de acuerdo con las dimensiones y necesidades de cada institución educativa.

130 militares realizan labores de limpieza en 11 colegios afectados por inundaciones. (Foto: X / @MineduPeru)

Una vez culminada la limpieza, se realizarán labores de fumigación y desinfección de los locales, con apoyo de organizaciones vecinales de las zonas afectadas. El material educativo que no pueda ser recuperado será retirado y reemplazado.

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El Ministerio de Educación también coordina con los ministerios de Defensa, Interior y Salud acciones relacionadas con la seguridad, atención sanitaria y apoyo socioemocional para los estudiantes y sus familias.

Según el general Rosado Celado, las labores de recuperación están próximas a concluir. El objetivo es rehabilitar los colegios afectados y permitir el restablecimiento de las clases presenciales.