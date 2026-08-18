Ejército despliega 130 efectivos para rehabilitar colegios afectados por inundaciones en Lima Sur. (Foto: X / @MineduPeru)
Ejército despliega 130 efectivos para rehabilitar colegios afectados por inundaciones en Lima Sur. (Foto: X / @MineduPeru)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Defensa, inició la recuperación de 11 instituciones educativas de Lima Sur afectadas por las fuertes lluvias, aniegos y el colapso de desagües. Las labores están a cargo de 130 efectivos de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército del Perú.

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