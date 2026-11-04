El AA.HH Puerto Perú, en el distrito de Aguas Verdes, en Tumbes, totalmente inundado tras las fuertes lluvias. (Foto: ASISMET vía 'X').
El AA.HH Puerto Perú, en el distrito de Aguas Verdes, en Tumbes, totalmente inundado tras las fuertes lluvias. (Foto: ASISMET vía 'X').
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una nueva alerta roja por precipitaciones en la costa norte del país vigente desde hoy hasta el 6 viernes de noviembre. La medida se da en el marco de un reciente aviso sobre los riesgos que significan estas intensas lluvias para la infraestructura y los habitantes de las zonas afectadas.

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