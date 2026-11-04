El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una nueva alerta roja por precipitaciones en la costa norte del país vigente desde hoy hasta el 6 viernes de noviembre. La medida se da en el marco de un reciente aviso sobre los riesgos que significan estas intensas lluvias para la infraestructura y los habitantes de las zonas afectadas.
TE PUEDE INTERESAR
- Chorrillos: Bus de la Línea 91 es atacado a balazos y chofer resulta herido de gravedad | FOTOS
- La escultura del papa León XIV más grande del mundo en el Callao: más de 90% de avance y a días de su instalación
- Senamhi: altas temperaturas continuarán en 20 departamentos de la costa y sierra hasta el 8 de noviembre
- Papa León XIV: Presentan herramienta digital para consultar el pronóstico del tiempo en ciudades que visitará
Seguir temas