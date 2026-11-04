El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una nueva alerta roja por precipitaciones en la costa norte del país vigente desde hoy hasta el 6 viernes de noviembre. La medida se da en el marco de un reciente aviso sobre los riesgos que significan estas intensas lluvias para la infraestructura y los habitantes de las zonas afectadas.

El organismo alertó sobre este fenómeno a través del aviso N° 451 emitido el 2 de noviembre y que tendrá nivel rojo del 4 al 5 del mes. Para la jornada del 6 de noviembre, la institución establece un cambio al nivel de peligro de “alerta naranja”.

El informe del organismo contempla que Tumbes recibirá lluvias de “fuerte a extrema intensidad”. En la “costa interior” de Piura, las autoridades prevén precipitaciones de “moderada a fuerte intensidad”.

Acumulados de lluvia en costa norte según Senamhi

Durante este 4 y el 5 de noviembre, los acumulados de agua oscilan entre 5 mm/día y 55 mm/día en la costa. En la sierra, los valores se ubican entre 8 mm/día y 29 mm/día en esos dos días.

Para el 6 de noviembre, los niveles en la costa disminuyen a un rango de entre 4 mm/día y 40 mm/día. Las precipitaciones ocurren junto a “descargas eléctricas” y ráfagas de viento con velocidades de hasta 40 km/h.

La institución prevé granizo en las localidades de la sierra por encima de los 2.800 m.s.n.m. El aviso abarca a los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.