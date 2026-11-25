El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, advirtió que las lluvias intensas que se están registrando por el fenómeno El Niño (FEN) se extenderán durante los próximos días hasta el domingo. Esto durante la exposición que hicieron como parte del comando a cargo de gestionar el riesgo por el FEN.

“Vamos a tener lluvias hoy miércoles, mañana jueves, viernes, sábado y domingo. Vienen días de luvias en diferentes partes del país, localizadas principalmente en tumbes y Piura pero también en otras regiones de Cajamarca, Huánuco, Cusco, etc.”, señaló ante la prensa.

Vinelli, acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y otros miembros del comando FEN, señaló que las zonas más afectadas serán el norte del país. Específicamente, dijo que Senamhi pronostica lluvias hoy en Piura y mañana 26 de noviembre en Tumbes.

Marco Vinelli destacó que el pronóstico de lluvias intensas seguirá hasta el domingo. (TVPerú)

Precisó que los niveles de intensidad en las precipitaciones en la costa norte en Tumbes, Piura y Lambayeque se deben atribuir al fenómeno el Niño.

Vinelli insistió en que, según los pronósticos, las lluvias también se sentirán en otras partes del país en menor intensidad. Sin embargo, aseguró que el Gobierno está tomando acciones a través del comando y en coordinación con autoridades locales.

El ministro aseguró que el Gabinete está repartido en las zonas con más riesgos potenciales por estas precipitaciones. Con esto, dijo que estarán pendientes de cómo se van desarrollando las precipitaciones y tomando acciones antes aniegos y posibles daños.