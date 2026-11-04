Inundaciones por intensa lluvias en el Sector 1 de Villa El Salvador. (TVPerú)
Inundaciones por intensa lluvias en el Sector 1 de Villa El Salvador. (TVPerú)
Por Redacción EC

Las lluvias que se vienen registrando en Lima desde este martes causaron aniegos que persisten hasta la mañana de hoy en el distrito de Villa El Salvador. El agua acumulada en las vías alteró el tránsito de vehículos y el paso de peatones.

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