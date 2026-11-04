Las lluvias que se vienen registrando en Lima desde este martes causaron aniegos que persisten hasta la mañana de hoy en el distrito de Villa El Salvador. El agua acumulada en las vías alteró el tránsito de vehículos y el paso de peatones.

En el Sector 1, Grupo 1 de este distrito colapsó el sistema de alcantarillado a las 2:00 a.m. a causa de la acumulación de agua de lluvia. La falla en la red de desagüe provocó el ingreso de aguas servidas a unas cinco viviendas a través de los sumideros.

“Se ha inundado por desagüe. Al colapsar la red primaria, también se atoran los desagües, entonces empieza a salir el desagüe por los sumideros”, relató una vecina de la zona a Buenos Días Perú.

Frente a esta emergencia, personal de Sedapal y camiones cisterna acudieron al lugar para la succión del agua y la limpieza de los inmuebles. Durante la madrugada usaron motobombas e hidrojet para drenar los alcantarillados, pero aún así algunos desagües se desbordaron incluso durante la mañana de hoy 4 de noviembre.

Inundaciones por intensa lluvias en el Sector 1 de Villa El Salvador. (TVPerú)

Inundaciones por intensa lluvias en el Sector 1 de Villa El Salvador. (TVPerú)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que la zona registró también ráfagas de viento de hasta 35 km/h. El organismo mantiene la alerta naranja por el incremento en la velocidad del viento en el litoral hasta las 11:59 p.m. de este 4 de noviembre.

Inundaciones por intensa lluvias en el Sector 1 de Villa El Salvador. (TVPerú)

Aniegos e inundaciones en Villa María del Triunfo

Las lluvias que empezaron este 3 de noviembre también generaron aniegos también en el distrito de Villa María del Triunfo. La acumulación de agua provocó el cierre del bypass Pachacútec, punto donde la Municipalidad de Lima desplegó seis camiones cisterna con capacidad de 42.000 galones para el drenaje de la vía.

En la calle Heraldos Negros, en el cruce con la avenida 26 de Noviembre, el nivel del agua superó los cuatro centímetros de altura. Asimismo, en la calle César Vallejo, cerca al colegio Miguel Grau, un vehículo de taxi quedó atrapado en el agua empozada y requirió el auxilio de agentes de serenazgo.