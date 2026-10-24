Villa El Salvador vuelve a amanecer con calles inundadas por lluvias. (Exitosa)
Villa El Salvador vuelve a amanecer con calles inundadas por lluvias. (Exitosa)
Por Redacción EC

Una intensa lluvia volvió a generar aniegos en zonas como el cruce de las avenidas Separadora Industrial y Primero de Mayo en el distrito de Villa El Salvador este sábado. La sorpresiva acumulación de agua cubrió la superficie de la vía desde las primeras horas de la mañana.

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