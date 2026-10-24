Una intensa lluvia volvió a generar aniegos en zonas como el cruce de las avenidas Separadora Industrial y Primero de Mayo en el distrito de Villa El Salvador este sábado. La sorpresiva acumulación de agua cubrió la superficie de la vía desde las primeras horas de la mañana.

El empozamiento originó una enorme laguna sobre el asfalto desde la madrugada. Los conductores de mototaxis y vehículos menores tuvieron que reducir la velocidad para prevenir eventuales desperfectos mecánicos o quedar varados en alguna acumulación de agua.

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De otro lado, los peatones sufrieron serios inconvenientes para cruzar las pistas sin anegar sus calzados en el agua estancada. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirmó que las precipitaciones continuarán durante todo el fin de semana en varios distritos de la capital.

Villa El Salvador vuelve a amanecer con calles inundadas por lluvias. (Exitosa)

Villa El Salvador vuelve a amanecer con calles inundadas por lluvias. (Exitosa)

Las lloviznas iniciaron en la noche previa y concluyeron de forma paulatina hacia las 3:30 a.m. El gran charco permaneció inalterable sobre la calzada pasadas las 7:00 a.m. debido a la falta de drenaje adecuado en la zona.

Lluvias vuelven a inundar bypass en VES

El agua empozada por las lluvias estos últimos días anegó la parte inferior del bypass de la avenida Pachacútec a la altura del cruce con la avenida 26 de Noviembre. La Municipalidad de Villa María del Triunfo restringió el tránsito vehicular en el paso inferior para evitar emergencias con las unidades de transporte.

Personal municipal desplegó camiones cisterna e hidrojets para realizar la succión del agua retenida en el viaducto subterráneo. Esta infraestructura vial sufrió un evento similar hace dos meses cuando un autobús de pasajeros quedó varado en medio de la anegación.